Első győztes női NBA-meccsén lépett pályára a magyar válogatott kosaras

Meglepte a Washington Mystics-től júliusban kapott szerződésajánlat - nyilatkozta a női NBA-ben szereplő csapat amerikai születésű magyar válogatott játékosa, Cyesha Goree újságíróknak vasárnap, a Phoenix Mercury ellen megnyert mérkőzés után.

A WNBA-csapat mezében lejátszott harmadik mérkőzés után elmondta, hogy jól érzi magát, hiszen nagyon családias hangulatú közösségbe került az átmeneti, sérülés miatti szerződéssel. A megkeresés alig két héttel az Európa-bajnokság után érkezett, és nagyon gyorsan ment minden, hiszen ahhoz képest, hogy felhívták, a "következő gépen" már úton is volt Washingtonba - részletezte a szerződtetését.



Jó érzés itthon lenni, amikor a család és itteni barátok is ki tudnak jönni szurkolni - tette hozzá, ugyanakkor megállapította, hogy hazajött ide, és hazamegy Magyarországra is, hiszen mindkét helyen család várja és barátok. A honosított magyar válogatott játékos elmondta, hogy életében először szerepelhet WNBA csapatban, hiszen mielőtt Európába szerződött, próbajátékon és edzőtáborban az amerikai profi liga közelében volt ugyan, de pályára élesben, szezonban nem lépett.

Goree elmondása szerint amikor megkapta a szerződést Washingtonba, sokan gratuláltak neki a csapatból, köztük Kiss Virág, Dubei Debóra, és a szövetségi kapitány Székely Norbert is.

Hozzátette, hogy hiányoznak neki a magyarországi társak, de most az itteni munkát akarja ellátni megfelelően, és két hónapon belül velük is újra találkozik.



A vasárnapi győztes mérkőzést úgy értékelte, hogy a washington Mystics-nek nagyon kellett a győzelem hazai pályán az elmúlt két kemény és vesztes mérkőzés után. A következő három összecsapás idegenben lesz, Minnesotába, Dallasba és Atlantába utaznak a következő napokban.

Cyesha Goree jelezte, hogy a mérkőzést a Minnesota Lynx csapatával izgatottan várja, különösen Nina (Nikolina) Miliccsel a találkozást, aki korábban csapattársa volt. Jó lesz a pályán ismerős arcokat látni, másfelől nem lesz könnyű, mert jó csapatról van szó - mondta. Hozzátette, hogy a szintén Minnesotában játszó Juhász Dorkával még nem volt alkalma mérkőzésen találkozni, és várja, hogy néhány szót váltson vele, esetleg magyarul. A csapatban a padon olyan All Star játékosok ülnek mellettem, mint Elena Delle Done, a kosárlabda hírességek csarnokának következő tagja - jegyezte meg. Hozzátette, hogy a Phoenix elleni mérkőzésen Brittney Griner volt az ellenfél keretében, de a saját csapatában is a legjobbak vannak, akiktől lehet tanulni, és akik már nagyon sokat fektettek a játékba.

Elmondta: itt ugyan nem irányítójátékos, de otthon, akár a válogatottban, akár a klubjában, a Győrben irányítóként számítanak rá. Amit tehát a Washington csapatkapitányaitól megtanul, azt majd a tengerentúlon hasznosítja - fogalmazott Cyesha Goree, a Washington Mystics, amerikai-magyar támadója.



Eric Thibault vezetőedző a Phoenix elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Cyesha Goree a csapattaktikának megfelelően hatékonyan vett részt az ellenfél legeredményesebb játékosa, Brittney Griner semlegesítésében. Nagyszerű munkát végez, követi a kidolgozott játéktaktikát, csak akkor dob kosárra, amikor kell - értékelte játékosát. Nagyon okos játékosról van szó, aki jól illeszkedik csapatba és az elképzelésbe, érti, mit szeretnénk megvalósítani csapatként - fogalmazott az edző. Hozzáfűzte: a játékos gyorsan tudott alkalmazkodni, különös tekintettel arra, hogy egy sérülés miatt megüresedett posztra átmeneti szerződéssel érkezett a Washington Mystics-hez.

Cyesha Goree számára a Phoenix Mercury elleni 84-69 arányban megnyert mérkőzés volt az első győzelem a WNBA-ben, az amerikai női kosárlabda-bajnokságban. A Mystics két hazai pályán elszenvedett vereség után a Brittney Grinerrel érkező Phoenix Mercuryt magabiztosan győzte le. A következő mérkőzésen, szerdán Minneapolisban a Juhász Dorkával felálló Minnesota Lynx lesz a Washington ellenfele. A két csapat a bajnoki tabellán egymás közelében áll a középmezőny első részében.