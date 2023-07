Hihetetlen izgalmak: drámai csatában jutott a vb-elődöntőbe a magyar férfi pólóválogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 13-12-re nyert az Egyesült Államok ellen a fukuokai olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében, ezzel bejutott a négy közé.

Az amerikaiak vasárnap, a kanadaiak felett aratott 13-10-es győzelmükkel biztosították helyüket a nyolc között, ahová Varga Zsolt együttese csoportelsőként automatikusan bejutott.

A magyar férfi vízilabda-válogatott története során korábban tíz világbajnoki negyeddöntőt játszott, hét győzelme mellett háromszor kapott ki, mindegyik esetben egyetlen góllal maradt alul. A két gárda legutóbb három héttel ezelőtt a világkupa Los Angelesben rendezett szuperdöntőjének bronzmérkőzésén találkozott egymással. A magyarok "először" ötméteresek után nyertek, ám a hazaiak óvása miatt - egy kiállítás után a bírók túl hamar engedték vissza a magyar játékost - az utolsó 4:24 percet két órával később újrajátszották, és ezt követően az amerikaiak szerezték meg a harmadik helyet.

Ilyen előzmények után nem csoda, hogy hatalmas csatákkal kezdődött a mérkőzés. Az amerikaik és a magyarok első támadása sem sikerült. Az első gólra a 2. percig kellett várni, Molnár Erik centerből volt eredményes (1-0). Sajnos nem sokáig tartott a magyar előny, Alex Bowen gyorsan egyenlített egy távoli lövésből (1-1). Ezt követően jött egy magyar emberelőny, Zalánki Gergő pedig kegyetlenül ki is használta (2-1). Az 5. percben az amerikaiak is kaptak egy fórt, Hannes Daube pedig értékesítette is (2-2). Egy perccel később ismét Daube villant, ezzel pedig már 3-2-re az Egyesült Államok vezetett. Sajnos emberelőnyből sem tudtunk eredményesek lenni, de az amerikaik is hibáztak támadásban. A 6. percben Zalánki használta ki a fórt, így már 3-3-at mutatott az eredményjelző. A 7. percben kettős előnybe került a rivális, ezt pedig Johnny Hooper használta ki (3-4). A folytatásban is potoygtak a gólok, Manhercz Dániel tökéletesen lőtt a kapuba (4-4). A 8. percben már nem esett újabb gól, így 4-4-es döntetlennel ért véget az első negyed.

A második negyed elején is elhozták a labdát az amerikaiak, majd kaptak egy fórt, de szerencsére nem tudtak vele élni, Vogel Soma szépen védett. Sokáig nem esett gól, mindkét oldalon sok volt a hiba támadásban, ez egy teljesen más negyed volt, mint az első. A 14. percben úgy nézett ki, újabb előnyt kaptak az amerikaiak, végül a videobírózás után négyperces kiállítást kaptak Vámos megütéséért - Ben Hallock volt a vétkes -, a magyar csapat pedig ötméterest is kapott. Ezt Zalánki értékesítette, a magyar válogatott pedig óriási esélyt kapott (5-4).

Manchercz gólja pedig már azt jelentette, hogy 6-4-re vezetett a magyar csapat, és még három percig előnyben játszhatott a meccsen. Egy perccel a negyed vége előtt ismét Manhercz volt eredményes, kezdett eldőlni a mérkőzés (7-4). Vogel kapott egy kiállítást, ígyJansik állt a kapuba, majd jött egy újabb fór, ezt pedig Chase Dodd ki is használta (7-5). Varga még a végén lőtt egy kapufát, így 7-5-re vezetett a nagyszünethez érkezve a magyar válogatott.

A harmadik negyedben is az amerikaik hozták el a labdát, de még mindig tartott az emerhátrányuk. Azonban Bowen távolról így is eredményes tudott lenni (7-6). Sajnos az újabb előnyt sem sikerült kihasználni, a 18. percben a már kiegészült Egyesült Államok Dylan Woodhead góljával egyenlített (7-7).

A 19. percben kaptunk egy fórt, Zalánki pedig gólt lőtt beleőle elképesztően fontos pillanatban (8-7). A 20. percben ötméterest kapott az Egyesült Államok, de Daube lövését Vogel védte. Egy perccel később jótt az újabb amerikai büntető, ezt Irving hagyta ki, vagyis egészen pontosan Vogel ezt is védte. A 22. percben jött az újabb magyar-gól, Zalánki volt eredményes egy gyors lefordulás után (9-7).

Pillanatokkal később jött az újabb magyar előny, ezt is Zalánki lőtte be, ez már a hatodik találata volt a meccsen (10-7). Ezzel véget is ért a harmadik negyed.

A negyedik negyed elején hiába hoztuk el a labdát, nem sikerült gólt szerezni, majd kaptak egy újabb ötméteres, amit kapudára lőtt Daube, így már három büntető maradt ki a riválisnál. A másik oldalon Nagy Ádám viszont nem hibázott, így már 11-7 volt az állás.

Nem sokkal később szépítettek az amerikaiak Max Irving emberelőnyös góljával (11-8). A 27. percben Német Toni volt eredményes centerből (12-8). Ezt követően jött az újabb amerikai ötös, ezt Bowen már belőtte (12-9). Öt perccel a vége előtt Vámos rontott emberelőnyben, a másik oldalon Bowen hasonló szituáciában nem hibázott (12-10).

Négy perccel a vége előtt Varga Dénes lőtt nagyon fontos gólt, hogy ne kellejen nagyon izgulni a végén (13-10). Nem sokkal később Hopper találta jelezte, itt még nincs vége a meccsnek (13-11). Sőt, Hooper emberelőnyből 13-12-re aakította az eredményt a 31. percben. Az utolsó percben kapott egy fórt az Egyesült Államok, de Bowen kapu fölé bombázott szerencsére, így elmaradt az egyenlítés. 36 másodperc maradt hátra és a magyar válogatott is emberelőnybe került.

12 másodpercig támadhattak még az amerikaiak, de gólt nem sikerült szerezniük, így drámai csata után elődöntőbe jutott a magyar válogatott a világbajnokságon!

A vb-ről a két döntős szerez kvótát a jövő évi, párizsi olimpiára.

Férfi vízilabda torna, világbajnokság, negyeddöntő

Magyarország-Egyesült Államok 13-12 (4-4, 3-1, 3-2, 3-5)

gólszerzők: Zalánki 6, Manhercz 3, Molnár E., Német, Nagy Á., Varga Dé. 1-1, illetve Bowen 4, Hooper 3, Daube 2, Dodd, Woodhead, Irving 1-1

Magyarország: Vogel - Varga Dé., Molnár E., Nagy Á., Jansik Sz., Zalánki, Vámos - cserék: Német, Manhercz, Pohl, Fekete, Angyal