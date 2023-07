„Kicsit sajnálom őket”: a magyar férfi pólóválogatott vb-hőse meglepő kijelentést tett a bírókról is

A magyar férfi vízilabda-válogatott a hat gólt szerző Zalánki Gergő vezérletével 13-12-re nyert az amerikai csapat ellen a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság keddi negyeddöntőjében, ezzel bejutott a négy közé. A találkozó után a szövetségi kapitány, Varga Zsolt és a meccs hősei, Zalánki Gergő és Vogel Soma értékelte a látottakat.





A kiváló teljesítményt nyújtó Vogel Soma a győzelem ellenére sem volt elégedett.

"Kettőt már védtem korábban is egy meccsen, hármat még nem, de a harmadik igazából most is kapufa volt, de többen nekem adták azt is, akkor már legyen így – reagált a válogatott kapusa, Vogel Soma arra, hogy három amerikai ötméteres maradt ki egymás után a meccsen a Magyar Nemzetnek. – Nagyon hullámzó volt a teljesítményünk, mert több olyan pillanat is volt, amikor domináltuk a mérkőzést, aztán az amerikaiak a rájuk jellemző gátlástalan támadójátékkal visszajöttek. Kiemelném, hogy nem vagyok elégedett a saját teljesítményemmel, mert úgy érzem, hogy pont amikor lezárhattuk volna a meccset, zónából kaptunk egy-egy olyan gólt, amit védhettem volna."

Nagy gratuláció a csapatnak. Mumust csináltunk az amerikaiakból, de így is voltak döntő momentumok, amikor le lehetett volna zárni a meccset. Ilyenkor mindig megcsúsztunk. Általában mindenkivel ilyen meccseket játszanak az amerikaiak. Örülök a sikernek, bármilyen játékkal is, de sikerült győzni. Megyünk tovább, elemzünk majd. Pszichológiai tényezői is voltak a meccsnek, meg kell nézni a kapott gólokat, na meg azt, miért nem sikerült lezárnunk a találkozót, amikor kézben volt már. Azt éreztem, hogy az Egyesült Államok kisebb teherrel játszott, lőttek mindenhonnan. Hosszú évek alatt megtanultam, hogy minden sikernek örülni kell, a vacsoráig tegyünk így, majd koncentrálhatunk az elődöntőre. Nem jó játékkal, de nyertünk, ez most a legfontosabb" – mondta az M4 Sport kamerája előtt Varga Zsolt, a válogatott szövetségi kapitánya.

„Nem könnyítettük meg magunknak a meccset. Nem vagyok magammal sem szászszázalékig elégedett, volt egy-két lövés, amit be kellett volna még lőnöm. Igazából nem magunkat akarom szidni, inkább az amerikaiakat tudom dicsérni. Elvesztették a legjobb játékosukat, aki a világ legjobb centere, és így is jöttek utánunk és necces lett a lezárás. Kicsit sajnálom is őket, lehet szigorú volt a négyperces kiállítás. Ennek ellenére azt éreztem, hogy nem adják fel, mi pedig közben elkövettünk egy-két buta hibát. Viszont új a csapat, új az edző. Nem erre készültünk, de a lényeg, hogy megnyertük a meccset" – árulta el a meccs után a hat gólig jutó Zalánki Gergő.

Az elődöntős mérkőzésnek már az olimpiai kvóta is a tétje, ugyanis a világbajnokságról a két finalista biztosítja helyét a jövő évi, párizsi játékokra.