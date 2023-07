Új időszak kezdődik a magyar kosárlabda-válogatott életében

A magyar férfi kosárlabda válogatott megkezdte felkészülését az augusztus 13. és 20. között megrendezendő, lengyelországi olimpiai selejtezőtornára. A selejtezővel kapcsolatos várakozásokról, a csapat felkészüléséről szerda délelőtt Kecskeméten tartott sajtótájékoztatót a magyar válogatott, amin Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke és

Sztojan Ivkovics, a válogatott szövetségi kapitánya is részt vett.

A tavalyi férfi Európa-bajnokság előtt befejeződött világbajnoki selejtezőkön a magyar férfi kosárlabda válogatott kivívta az olimpiai előselejtező jogát. A FIBA megváltoztatott versenyrendszerében így lehetőséget kaptunk arra, hogy az olimpiai selejtezők első szakaszában játszhassunk.



A magyar férfi kosárlabda-válogatott négy mérkőzéssel készül az augusztusi olimpiai előselejtezőre. A magyar szövetség honlapjának tájékoztatása szerint Ivkovics Sztojan együttese először július 28. és 30. között egy háromcsapatos tornán lép pályára Izrael és Izland ellen, majd augusztus 3-án és 4-én Észtországgal méri össze tudását. A válogatott stábja a tornával és az olimpiai előselejtezővel kapcsolatban sajtótájékoztatót tartott Kecskeméten.



Mozgalmas nyarunk van, mivel több utápótláscsapatunk is megméretette magát, és most a felnőtt válogatott következik. Bár felemás eredményeink voltak utánpótlás szinten, azért pozítivumokat is lehetett találni, amire lehet építeni a jövőben - mondta el elsőnek Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke. Az olimpiai selejtezőkön sem lesznek könnyű mérkőzések, de biztos vagyok benne, hogy a felkészüléshez, ahogy korábban is, minden feltétel maximálisan adott lesz. A szövetség részéről ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Kecskemét városának, hogy támogatja a nemzeti csapat munkáját - nyilatkozta az MKOSZ elnöke.

Ezt követően Eilingsfeld János, a magyar csapat bedobója beszélt az előttük álló időszakról. Keményen készülün az előttünk álló meccsekre. Nagyon erős ellenfelek ellen játszunk majd, és bízom benne, hogy sokat profitálunk majd ezekből. Az olimpiai előselejtező tornát nagy eredménynek tartom, hogy ideáig eljutott a csapat. Ami az ellenfeleket illeti a bosnyákokat ismerjük a legjobban, az utóbbi egy évben háromszor is összecsaptunk velük - árulta el a paksi kosaras. A magyar válogatott játékosa szerint felkészülnek az ellenfeleikből, és azon lesznek, hogy a saját játékukat játsszva minnél jobb eredményt érjenek el.



Új időszak kezdődik a magyar válogatott életében, és mindenkinek köszönöm az eddig munkáját és támogatását. A felnőtt válogatott élén több mint egy évtizede vagyok, és a játékrendszerünk jól műkődik azóta is. - kezdte el mondandóját Sztojan Ivkovics, a válogatott szövetségi kapitánya. Mindenki egészséges a csapatban, nálunk sok változás nincs. A korábbi tornákon fiatalon berobbanó Benke Szilárd, Perl Zoltán, és Váradi Benedekhez hasonlóan több fiatal játékos van a keretben. Ez az időszak nemcsak a selejtezőről szól, hanem hogy a fiatal játékosokat megfelelően be is tudjuk illeszteni a csapat játékába - mondta el a magyar csapat edzője.



A csapat a jövő héten két találkozót vív Észtországgal. Augusztus 3-án csütörtökön 18 órakor csap össze a két csapat, míg másnap, augusztus 4-én pénteken 16 órától találkoznak a felek a Messzi István Sportcsarnokban. A nyolccsapatos olimpiai előselejtező a lengyelországi Gliwicében lesz augusztus 13. és 20. között. A magyarok a B csoportban a házigazdák mellett a portugálokkal és a bosnyákokkal találkoznak, a kvartettből az első két helyezett jut elődöntőbe.

Mindenki egy-egy mérkőzést játszik a csoportellenfeleivel, tehát 3-3 találkozót vív minden gárda a csoportkörben. Az előbb említett két csoportnak, tehát az A-nak és a B-nek az első két-két helyezettje jut majd tovább a szintén Gliwicében rendezendő elődöntőkbe, az ottani két győztes pedig finálét vív egymással. Csak a döntőt megnyerő csapat jut tovább az olimpiai selejtezőbe.



A kecskeméti torna programja:

Messzi István Sportcsarnok



Július 28. péntek, 18 óra: Magyarország – Izrael

Július 29. szombat, 18 óra: Izrael – Izland

Július 30. vasárnap, 17 óra: Magyarország Izland



A magyar csapat programja

• 2023. augusztus 13., vasárnap: Lengyelország - Magyarország

• 2023. augusztus 14., hétfő: Magyarország - Portugália

• 2023. augusztus 16., szerda: Magyarország - Bosznia-Hercegovina

Továbbjutás esetén:

• 2023. augusztus 18., péntek: Elődöntő

• 2023. augusztus 20., vasárnap: Döntő

A magyar válogatott kerete:

Tanoh Dez András (Falco), Pongó Marcell (Falco), Meszlényi Robert (Sopron), Csendes Péter (Sopron), Keller Ákos (Falco), Mócsán Bálint (DEAC), Csátaljay Péter (ZTE), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár), Váradi Benedek (Trefl Sopot), Benke Szilárd, Somogyi Ádám (BC Andorra), Golomán György, Kiss Dávid (KTE), Lukács Norbert (Szolnok), Perl Zoltán (Falco), Eilingsfeld János (ASE), Karahodzic Kemal (KTE), Csuti Kornél (ZTE)