Kemény kihívások várnak a magyar válogatott kosarasokra

A magyar férfi kosárlabda-válogatott megkezdte felkészülését az augusztus 13. és 20. között sorra kerülő lengyelországi olimpiai előselejtező-tornára Kecskeméten. Az Origo a sajtónyilvános edzésen a magyar válogatott két játékosát, a nemrégiben Spanyolországba igazoló Somogyi Ádámot, és a litván bajnokságban ezüstérmet nyerő Váradi Benedeket kérdezte az előttük álló időszakról.

Sztojan Ivkovics együttese pénteken Izrael, vasárnap Izland, jövő csütörtökön és pénteken pedig Észtország ellen játszik felkészülési meccset. A szövetségi kapitány szerint kiváló gyakorlási lehetőséget biztosít a csapatnak, hogy ilyen jó ellenfelekkel játszhat. Mindegyik találkozót a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban rendezik, majd a csapat augusztus 11-én utazik Lengyelországba.



A magyar válogatott egyik fontos játékosa, Somogyi Ádám is ott volt Kecskeméten a csapattal. A magyar játékos a spanyol kosárlabda-bajnokság élvonalában folytatja pályafutását: a 195 centiméteres hátvéd-irányító az első osztályba frissen visszajutott MoraBanc Andorrához két évre írt alá.



Nagy kihívásként tekintek az első spanyolországi felnőtt szezonomra. Tízenéves korom óta erről álmodoztam, hogy a spanyol első osztályban játszhassam, és nagyon izgatottan várom a bajnoki rajtot - mondta el Somogyi Ádám. A magyar kosaras az előző idényben az ezüstérmes Alba Fehérvár színeiben átlagban 12,8 pontot dobott, és a bajnoki címre törő fehérváriak egyik legfontosabb játékosa volt. A sebesség és az intenzitás magasabb szinten van, mint a magyar NB I-ben. A hazai bajnokság taktikai szempontból hasonló, mint a spanyol, így ilyen téren felkészültnek érzem magam - árulta el a fiatal játékos, aki mindössze 16 évesen csatlakozott a Real Betis Sevilla csapatához, és régebben egy előszezont is eltöltött a spanyol Burgos csapatában. Nyílván egy folyamat lesz, amíg felveszem a ritmust, de ezzel tisztában van az edzőm és a vezetőség is, így ennek megfelelően látunk neki a közös munkának - nyilatkozta a válogatott hátvéd.



Játékszervező típusú kosárlabdázónak tartom magam, és egy amerikai, inkább a pontszerzést előtérbe helyező játékstílusnak alapvetően nehezebb európaiként megfelelni. Egy olyan játékosnak tartom magam, aki képes a csapata számára pontokat szerezni, ha szükséges, de alapvetően a csapat támadójátékát segítő irányító vagyok - fejtette ki Somogyi Ádám, aki azt is elmondta, hogy új csapata az amerikai Markel Starks személyében már szerződtetett egy ponterős hátvédet.

Az olimpiai selejtezőtorna ellefelei közül a bosnyákokat tartja a legnehezebbnek, feltéve, ha az NBA-játékosok is csatlakoznak a csapathoz A házigazda lengyeleket is nagy bravúr lenne megverni. Mindegyik mérkőzésen nagyon fontos lesz a fizikalitás, a kellő aggresszivitás, és a kontaktok kezdeményezése. Legutóbb Szombathelyen sikerült megverni a bosnyákokat, előtte viszont a legjobb játékosaik nélkül győztek le minket idegenben a fizikálisabb játékunk hiánya miatt. Ez lehet a kulcs, és a szokásos fegyelmezett és rendezett támadójáték - árulta el Somogyi Ádám. A spanyol bajnokságban (ACB) szeptember végén kezdődik a bajnokság. A fiatal hátvéd addig a magyar válogatott tagjaként próbál minél többet hozzátenni a csapat sikereihez.



A magyar válogatott irányítója, Váradi Benedek június végén jelentette be, hogy távozik a litván bajnoki ezüstérmes Rytas Vilniustól, amely nem hosszabbított vele szerződést a következő szezonra.

A lengyel Trefl Sopot lett a 28 éves játékos új klubja, amely a 8. helyen végzett a lengyel bajnokság alapszakaszában, majd a rájátszás első körében az első kiemelt Wroclaw ellen esett ki. Légiósként nagyon más volt a légkör számomram kinn, mert az ember néha olyan akadályokkal is találkozott, amire korábban feltétlen nem is gondoltam. Ezzel együtt ez egy sikeres szezon volt annak ellenére is, hogy picit később tudtam csatlakozni - nyilatkozta Váradi Benedek, akiben azért van némi hiányérzet a Litvániában töltött időszakával kapcsolatban. Amíg irányítót játszhattam februárig, addig megkaptam a kellő játékidőt, hogy hasznos legyek. Az alapszakasz második felében felkerültem kettes posztra, és hátvédként játszottam: akkor a csapat vezérének kikiáltott játékosával (Marcus Foster) kellett vetélkednem, aki nagyobb szabadságot kapott a pályán, mint én. Szerettem volna többet segíteni a csapatnak, de ennek ellenére az edzőm és a vezetőség így is elégedett volt azzal, amit a játékommal adni próbáltam a Rytasnak - mondta el a magyar válogatott játékos.



A játékosként NBA-bajnok és háromszoros Euroliga Liga-győztes Zan Tabak személyében kiváló szakember irányítja a csapatot, és az első számú játékosaik között szerepelek - árulta el Váradi Benedek az új csapatáról, a Trefl Sopotról, akik addig nem igazoltak más légióst, amíg a magyar válogatott irányító alá nem írta a szerződését.



A válogatottbeli szerepkörömet nincs változás, de az évek alatt én is fejlődtem és sokmindent tanultam. Mondhatni, már a rutinosabb játékosok közé tartozom. Az ellenfeleink ellen többféleképpen kell játszanunk, de ahogy az Ádám (Somogyi) is említette, fizikalitásban és lepattanózásban mindenképpen fel kell velük venni a versenyt. Amelyik csapat gyorsabban szeret játszani, azt picit lassítani kell majd. Nem lesz egyszerű dolgunk, de szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni - mondta el Váradi Benedek.



A válogatott meccsek után augusztus végén csatlakozik új csapatához a magyar játékos, aki szeptember 20-án már pályára is léphet a lengyel Szuperkupa-döntőben.



A magyar válogatott felkészülési mérkőzései:



július 28., péntek: Magyarország-Izrael, Kecskemét 18.00

július 30., vasárnap: Magyarország-Izland, Kecskemét 17.00

augusztus 3., csütörtök: Magyarország-Észtország, Kecskemét 18.00

augusztus 4., péntek: Magyarország-Észtország, Kecskemét 16.00

A magyar válogatott programja az olimpiai selejtezőtornán:



augusztus 13., vasárnap: Lengyelország-Magyarország, Gliwice 13.30

augusztus 14., hétfő: Magyarország-Portugália, Gliwice 17.30

augusztus 16., szerda: Magyarország - Bosznia-Hercegovina, Gliwice 21.00



A továbbjutó csapatok számára az elődöntőket augusztus 18-án, pénteken, a döntőt augusztus 20-án, vasárnap rendezik Gliwicében.

A magyar válogatott kerete:



Benke Szilárd (jelenleg csapat nélkül), Csátaljay Péter (Zalaegerszeg), Csendes Péter (Sopron), Csuti Kornél (Zalaegerszeg), Eilingsfeld János (Paks), Golomán György (jelenleg csapat nélkül), Karahodzic Kemal (Kecskemét), Keller Ákos (Falco KC Szombathely), Kiss Dávid (Kecskemét), Lukács Norbert (Szolnok), Meszlényi Robert (Sopron), Mócsán Bálint (Debrecen), Perl Zoltán (Falco KC Szombathely), Pongó Marcell (Falco KC Szombathely), Somogyi Ádám (MoraBanc Andorra, spanyol), Tanoh Dez András (Falco KC Szombathely), Váradi Benedek (Trefl Sopot, lengyel), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)