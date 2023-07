Magyar csoda a világbajnokságon: drámai meccsen jutott döntőbe és az olimpiára a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott csütörtökön Spanyolországgal találkozott a világbajnokság elődöntőjében, drámai meccsen 12-11-re tudott nyerni, a döntőben pedig a görög csapat lesz a magyarok ellenfele.

A spanyolok a franciák, a mieink az Egyesült Államok elleni egygólos sikerrel jutottak a legjobb négy közé a fukuokai vizes világbajnokságon.

A világbajnoki címvédő spanyolokkal sokat készült együtt a magyar csapat. A spanyolok, amikor a négy közé jutottak, nyolcból csak egyszer szenvedtek vereséget, éppen a magyaroktól kaptak ki 2007-ben Melbourne-ben.

A két csapat sorozatban a harmadik tornán került szembe egymással a négy között: tavaly a spliti Európa-bajnokságon 10-8-ra nyert Varga Zsolt együttese, egy hónapja Los Angelesben a világkupa szuperdöntőjében viszont ugyanilyen arányban győztek a spanyolok. Ezt megelőzően az olimpiai bronzmeccs volt emlékezetes, Tokióban, amelyet 9-5-re nyertek a magyarok, a budapesti Eb-döntőn 2020-ban, a Duna Arénában ötméteresekkel nyertünk.

A meccsen két rossz támadást követően a spanyolok szereztek vezetést, Marc Larumbe közvetlen közelről lőtt gólt, majd az ellentámadásból Zalánki Gergő egyenlített.

A spanyolok kapufája után Zalánki lőtt kapu mellé, majd Bernat Sanahuja lövésével újra a spanyolok vezettek. Egy emberhátrányos szituációban Vogel Soma mutatott be több bravúrt is, Manhercz Krisztián bombájával pedig sikerült megint egyenlíteni.

Alejandro Bustos emberelőnyös góljával megint a spanyolok vezettek, de a vb-újonc Vigvári Vince góljával 3-3 volt az állás egy negyed után.

A második negyed elején Vogel fejjel védett, majd Jansik Szilárd ejtése landolt a kapufán. A negyed közepén Varga Dénes villantott meg valamit a zsenialitásából, egy szabaddobást csavarral lőtt Unai Aguirre kapujába. A lejáró támadóidő sürgette Vargát, de így sem volt semmi esélye a spanyol kapusnak. 4-3-nál először vezettünk a meccsen.

Felipe Perrone ötméteresből egyenlíthetett volna, de Vogel Soma, aki az amerikaiak ellen két ötöst védett, most is hárítani tudott. Egy rontott emberelőnyünk után Alberto Munárriz egyenlített, majd Perrone góljával megint a spanyolok vezettek, majd a spanyolok 10-ese újabb gólt szerzett, ami után Varga Zsolt időt is kért, de nem sikerült közelebb jönnünk, 6-4-re a spanyolok vezettek.

A harmadik negyed spanyol góllal kezdődött, Sanahuja pattintott lövése fogott ki Vogelen, de Jansik szerencsére gyorsan tudott válaszolni a spanyol gólra. A védekezésünk kezdett feljavulni, de Nagy Ádám ejtése a kapufán landolt, Angyal Dániel viszont egy remek húzással, emberelőnyből szépített 7-6-ra.

Többször is egyenlíthettünk volna, de Munárriz révén a spanyolok találtak be, majd másodpercekkel a negyed előtt Német Toni gyűrt be egy centergólt, így 8-7 volt oda.

A negyedik negyedet Miguel del Toro emberelőnyös gólja nyitotta, de Manhercz gyorsan reagált erre is. Egy jó védekezés után sajnos eladtuk a labdát. Emberhátrányban védett Vogel, de Sergi Cabanas így is góllal zárta le az akciót.

Zalánki egy szabaddobásból hozta vissza megint egy gólra a válogatottat, de Blai Mallarach távoli góljával megint kettővel vezettek a spanyolok. Jansik háttal a kapunak szerzett egy nagyszerű gólt, majd Vámos bombázott, ami után 11-11-nél egyenlíteni tudtunk két perccel a vége előtt.

Egy perccel a vége előtt ellenünk fújtak támadásban, a túloldalon pedig Zalánkit állították ki, aki így ki is pontozódott. Az emberhátrányt kivédekeztük, majd Varga Zsolt kért időt, 15 másodperc maradt. Manhercz az utolsó pillanatban lőtt, Aguirre pedig bevédte a labdát, ezzel pedig le is telt az idő.

A magyar válogatoitt drámai meccsen, 12-11-re győzve jutott a világbajnoki döntőbe, ezzel pedig kiharcolta az olimpiai részvételt is. A fináléban a szerbeket legyőző görög csapat lesz az ellenfelünk.

Magyarország-Spanyolország 12-11 (3-3, 1-3, 3-2, 5-3)

gólszerzők: Manhercz 3, Zalánki, Jansik Sz. 2-2, Vigvári Vi., Varga Dé., Angyal, Német, Vámos 1-1, illetve Sanahuja, Munarriz, Perrone 2-2, Larumbe, Bustos, De Toro Dominguez, Cabanas, Mallarach 1-1