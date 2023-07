Visszavonul a magyar válogatott kosárlabdázó

Visszavonul a SERCO UNI Győr 75-szörös válogatott, magyar bajnok kosárlabdázója, Varga Zsófia, aki a győri NB I/B-s és egyetemi együttesek csapatvezetője lesz.

"Minden sportolónak megfordul egyszer a fejében, hogy abbahagyja a profi sportot, és engem is foglalkoztatott a kérdés így harminc év fölött. Igazán akkor fordult meg először a fejemben, amikor bajnoki döntőbe kerültünk az előző szezonban" - fogalmazott Varga. "Amikor idekerültem a 2015/16-os idényben, akkor is egy ezüsttel kezdtem, és úgy gondoltam, mi lenne, ha ezüsttel is fejezném be. Ezzel keretbe foglaltam a győri pályafutásom." Amint a győri klub közleménye kitért rá: Varga Zsófia közel 15 év profi év után fejezi be pályafutását. A játékos Ajkán ismerkedett meg a kosárlabdával, majd Nagykanizsára került, onnan pedig Zalaegerszegre, ahol sikerült kiharcolni az NB I-es tagságot, fél év múlva pedig már az akkor is jó erőkből álló Sopronba került. Itt további egy évet húzott le, bajnokságot és kupát nyert. Innen visszaigazolt Zalaegerszegre, ahol végül négy szezonon keresztül erősítette a csapatot.

A zalai évek után Győrbe igazolt, ahol az első idényében döntőbe jutott és ezüstérmet nyert. Varga összesen nyolc szezonon keresztül erősítette a győrieket, a magyar bajnokságban 138 alkalommal lépett pályára zöld-fehérben, ezalatt két magyar bajnoki ezüstöt, és két bronzot nyert, amihez társul még két Magyar Kupa-bronz is.



A válogatottban 75 alkalommal képviselte Magyarországot, legjobb eredménye egy Európa-bajnoki 7. hely, aminek a megszerzése után vissza is vonult a válogatottól 2019-ben.