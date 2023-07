Magyar csoda a vízben: elképesztő izgalmak után világbajnok a vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott a fukuokai világbajnokság döntőjében a görög csapattal találkozott. Varga Zsolt csapata drámai, igazi kiélezett döntőt játszott, ami a rendes játékidőben 10-10-es döntetlennel ért véget, az ötméteresekkel óriási csatában, az idegek harcában nyertük meg az aranyérmet. Vogel Soma négy ötméterest védett ki.

A magyar férfi vízilabda-válogatott története során hetedik alkalommal jutott világbajnoki döntőbe, ahol a görögök először szerepeltek. A fukuokai világbajnokságon a görögök a szerbeket, a magyarok a spanyolokat győzték le az elődöntőben.

A spanyolok ellen 12-11-re megnyert elődöntőben drámai csatában győzött Varga Zsolt csapata, Varga Dénes csavargólja és Manhercz Krisztián utolsó pillanatos gólja is sokáig emlékezetes marad.

A magyar és a görög csapat eddig kilenc meccset játszott egymással világbajnokságon, eddig az összeset a magyarok nyerték. A görögök történetük során először az 1997-es athéni világkupa elődöntőjében tudták legyőzni a magyar együttest, ezt követően a 2021-es tokiói olimpiáig kellett várniuk arra, hogy világversenyen ismét nyerjenek, ekkor viszont kétszer is megtették, a csoportküzdelmek során 10-9-re, majd az elődöntőben 9-6-ra.

Varga Zsolt sorozatban a negyedik magyar szövetségi kapitány, aki rögtön az első világbajnokságán a fináléig vezeti a csapatot: Kemény Dénes 1998-ban Perth-ben és Märcz Tamás 2017-ben Budapesten ezüst-, Benedek Tibor 2013-ban Barcelonában aranyérmet nyert.

A magyar csapat eddig háromszor nyert világbajnokságot, 1973-ban, 2003-ban és 2013-ban is a csúcsra ért.

A görögök elleni finálé rögtön egy magyar emberelőnnyel indult, de az éppen a görögöknél légióskodó Vámos Márton lövését Emmanuil Cerdevasz védte. Az első görög támadás góllal végződött, Alexandrosz Papanasztasziu iratkozott fel elsőként a góllövők közé.

A túloldalon Jansik Szilárd először a kapufát találta el, majd Zalánki Gergő egy távoli góllal egyenlített. Vogel Soma több szép védést is bemutatott, ami azért is volt fontos, mert így Zalánki bravúros góljával már 2-1-re vezettünk. Zalánki a center helyén emelkedett, és ujjheggyel piszkálta be a labdát a görög kapuba.

Egy újabb eredménytelen görög támadás után Vámos is feliratkozott a góllövők közé, majd Papanasztasziu emberelőnyös, második gólja után 3-2-re vezettünk. Itt még nem volt vége a negyednek, Fekete Gergő remek mozdulattal lőtt a hosszú kapufa mellé a kapuba, így 4-2-re vezettünk az első szünetben.

A második negyed elején mindkét csapat sok hibával kezdett, majd Konsztantinosz Geniduniasz bombagóllal hozta közelebb a görögöket, Vogel feje fölé lőtte a labdát. Ezt követően újabb két gyors gól esett, előbb Manhercz Krisztián, majd Dimitriosz Szkumpakisz talált be. Innen félidőig már nem is változott az eredmény, pedig rengeteg helyzet akadt még. Manhercz és Varga Dénes is a kapufát találta el, majd a görögök is lőttek egy kapufát, így 5-4-es előnyel fordultunk a harmadik negyedre.

Az újabb játékrész elején a görögök kaptak egy ötméterest, amiből Geniduniasz egyenlített. A mi támadásunkból Fekete a kapufát találta el, majd Geniduniasz távoli lövésével már 6-5-re a görögök vezettek.

Nekünk támadásban ebben a periódusban semmi sem sikerült, a görögök egy emberelőnyös helyzetnél időt kértek, de szerencsére nem tudták tovább növelni az előnyüket, ami azért is volt fontos, mert Vámos emberelőnyből egyenlíteni tudott (6-6).

Ezt követően többször is támadtunk a vezetésért, de Konsztantinosz Gkiuvecisz találatával megint a görögök vezettek. A görögöknek is volt lehetőségük növelni az előnyüket, de

Zalánki remek labdaszerzése után Varga Zsolt időt kért röviddel a negyed vége előtt, ami bevált, mert Manhercz bombagólja zárta le a negyedet, így 7-7 volt az utosó negyed előtt.

Másfél perc elteltvéel született a negyed első gólja, amikor a csapatkapitány, Jansik Szilárd vette a hátára a csapatot és a görög kapuba lőtt.

Jó jel volt a folytatásban, hogy kezdett összeállni a védekezésünk, amihez Vogel is hozzátette a magáét. Nem sikerült két góllal elmennünk, mert a kapufát találtuk el, amit ki is használtak a görögök: öt perccel a vége előtt a görög kaptány, Ioannisz Funtulisz egyenlített 8-8-ra.

A túlodalon megint Manhercz villant: úgy dobott gólt, hogy közben a görög kapus már félig a víz alá nyomta.

A negyed felénél a görögök megint egyenlítettek, Gkiuvecisz emberelőnyből alakította 9-9-re az állást, de nem maradt így sokáig, Zalánki szintén emberelőnyből talált be, 10-9 volt ide.

Nem örülhettünk mi se sokáig, Geniduniasz tette próbára a szerencséjét és igaza lett, mert a távoli lövésébe csak beleérni tudott Vogel.

Két perc sem volt már hátra, amikor Manhercz bombázott a kapufára, majd a védekezésben kipontozódott az egyik legjobbunk, de Vogel Soma a görögök ziccerét hihetetlen bravúrral védte.Varga Zsolt megint időt kért, amikor már egy perc sem volt hátra. A görögök hamar labdát szereztek tőlünk, nem éppen tiszta eszközökkel, majd a görög mester is időt kért, 10-10-nél, 36 másodpercel a vége előtt.

Varga Dénes emberhátrányban blokkolt nagyon fontos helyzetben és még aranyat érő gólt is szerezhettünk volna, de Jansik a kapufát találta el, így rögtön jöhettek az ötméteresek a rendes játékidő után.

A büntetőket a magyarok kezdték, Varga Dénes volt az első lövő, de Cerdevasz rögtön védeni tudott. A túloldalon Funtulisz is hibázott, pontosabban Vogel védett megint bravúrral. Vámos jött másodiknak, ő pedig a jobb alsóba bombázott. A görögöknél Papanasztasziu nem hibázott, majd Zalánki is mgabiztosan lőtt a kapuba. Gkiuvecisz lövését arccal védte Vogel, majd Jansik lőtt a kapufára.

Vogel Agiropulosz lövését is kivédte, majd Fekete Gergő már a világbajnoki címért dobott, de két kapufáról kipattant a lövése. Öt lövés után mentünk tovább, mert Geniduniasz viszont gólt lőtt.

Varga Dénes jött megint, aki második próbálkozásra már a kapuba lőtt, de Funtulisz sem hibázott, mehetett tovább. Vámos megint magabiztosa lőtt a kapuba, Papanasztasziu lövését viszont kivédte Vogel Soma, ezzel eldőlt a meccs.

A magyar vízilabda-válogatott története negyedik világbajnoki címét szerezte, ráadásul az egész tornán veretlen maradt.

Magyarország-Görögország 14-13 (4-2, 1-2, 2-3, 3-3, 4-3) - ötméteresekkel

Magyarország: Vogel - Angyal, Jansik 1, Vámos 2, Fekete 1, Varga Dé, Molnár E. - cserék: Nagy Á., Zalánki 3, Német, Manhercz 3, Pohl