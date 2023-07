Vogel Soma: Nem emlékszem a végére, meg kellett kérdeznem, mi történt

A magyar férfi vízilabda-válogatott aranyérmet nyert a fukuokai világbajnokságon, amelynek szombati döntőjében ötméteresek után 14-13-ra nyert a görög csapat ellen. A győztes finálé után a játékosok értékelték a sikert.

"Ha vissza kellene mondanom, mi történt az utolsó pár támadásnál, nem tudnám megtenni. A srácoktól kérdeztem, mi volt. Óriási, annyira emocionális volt az elmúlt hét, a mai nappal együtt. Itt volt a szívünk és megmutattuk, mennyire erős csapat vagyunk. Örülök neki, hogy kívülről is úgy néz ki, mennyire jó a közösség. A vb-kudarc volt a nulladik lépésünk, onnan próbáltuk más irányból megközelíteni a dolgokat. A spliti Eb-n már voltak jó jelek, most elég rövid felkészülésen voltunk túl, de mindig tudunk egymással pár szót ejteni. Nem elég, hogy eyenként jó játékosok vannak a csapatban, csapatként is meg kel ltudni mutatnunk, mit tudunk. Azt gondolom, ez most sikerült is. De nem állunk meg itt, kijutottunk az olimpiára, ami nagy terhet vesz le a vállunkról a következő egy évben, de azt szeretnénk, hogy az olimpiai aranyérem legyen a végállomás" - mondta a döntő hőse, Vogel Soma az M4 Sport kamerái előtt.

"Sokkal fontosabb a vb-cím, mint, hogy én lettem a legjobb játékos. Igazi csapatmunka volt, a legfontosabb, hogy megnyertük az aranyérmet. Az egész világbajnokságon óriási munkát tettünk bele, nem volt egyszerű dolgunk, szinte az összes meccsünk a végén dőlt el. El is fárdtam a végére, örülök, hogy Vogel Soma ilyen sok ötméterest megfogott. Sok munka volt év közben a medencén kívül is, hogy 'megbarátkozzunk' egymással, jó cimborák legyünk. Sikerült, hasonlót éreztem az Eb-n is. Egymásért küzdöttünk, egy mindenkiért, mindenki egyért. Nem az egyén volt a fontos, mindegy volt, ki dönti el a meccseket" - árulta el Zalánki Gergő az M4 Sport kamerája előtt.

"Nagyon komoly meccs volt, igzán erős torna. A világbajnokság legjobb csapatait győztük le, spanyolokat, görögöket. Nagyon büszke vagyok minenkire, hogy világbajnokok tudtunk lenni. Sok az egyéniség a csapatban, Vogel Soma például 12 ötméteresből nyolcat megfogott, nálam ő volt a torna legjobb kapusa, Zalánki Gergő pedig messze a vb legjobbja volt Megérdemelten lettünk világbajnokok" - mondta Manhercz Krisztián.