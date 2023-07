Varga Zsolt: Köszönöm a Fradinak, hogy edzővé váltam!

A magyar férfi vízilabda-válogatott aranyérmet nyert a fukuokai világbajnokságon, amelynek szombati döntőjében ötméteresek után 14-13-ra nyert a görög csapat ellen. A fantasztikus siker után jöjjönek a szövetségi kapitány, Varga Zsolt aranyszavai.

"Annyira izgalmas és stresszes volt a vége, hogy kell még egy kis idő, mire áttörik az érzés. Fantasztikus munka volt a mai. Nagy energiák mentek el a spanyolok ellen, de a döntőre is kellettek. Nagyon nehéz volt, hatalmas gratuláció a fiúknak. Az ötösök előtt a nyugalom volt a legfontosabb, ezt próbáltam a játékosok felé is mutatni. Sok munka van ebben a sikerben. Vogel Soma zsenialitása, az ő faktora is kellett. Lehet fanatikusnak fognak gondolni, de a jövőre nézve is azt tudom mondani, hogy munka, munka, munka.

Most azonban az ünneplésé a főszerep. Újra összerakott csapattal, óriási emberi és leki erő kellett a sikerhez, ehhez a csodához. Mindig fantasztikus része lesz az életemnek ez a vb-siker" - mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány az M4 Sport kamerája előtt, majd köszönetet mondott a Fradinak, ahol elmondása szerint edzővé vált.