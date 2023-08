Szívszorító szavakkal köszöntötte a testvére a magyar pólóválogatott vb-hősét

A magyar férfi vízilabda-válogatott szombaton megszerezte a világbajnoki címet Fukuokában, miután a fináléban ötmétereseket követően legyőzte Görögországot. A büntetőpárbaj hőse a magyar csapat kapusa, Vogel Soma volt, aki négy görög ötméterest is kivédett. A 26 éves kapus szintén vízilabdázó bátyja, Vogel Simon hétfőn a közösségi oldalára írt bejegyzésben mondta el az érzéseit az Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes, és immáron világbajnok öccsével kapcsolatban.

„Drága Öcsèm!

Hát itt vagyunk, világbajnok lettèl.

Sok èrzès kavarog bennem, emlèkek mikor gyerekkènt ezt àlmodtuk meg, vègülis nem is beszèltünk erről, hisz egyértelmű volt, hogy ez az, amiért edzünk, legalábbis én így gondoltam, neked mindig olyan könnyűnek tűnt az egész, de lehet csak nekem látszódott úgy.

Emlékszem a kis vízben, amikor egészpályán játszottunk, ott is egy-egy védésnek és gólnak úgy tudtunk örülni mint, ahogy te tetted most az utolsó lövésnél. Talán az utóbbi fontosabb védés volt most így belegondolva" – kezdte a bejegyzését Vogel Simon.