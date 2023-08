Szem nem marad szárazon: ezt üzente tíz éve a kisfiú Vigvári Vince Vámos Mártonnak, most együtt lettek világbajnokok - fotó

Ki ne tudná már az országban, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatott aranyérmet nyert a fukuokai világbajnokságon, amelynek múlt szombati döntőjében ötméteresek után 14-13-ra nyert a görög csapat ellen. A vb-arany kapcsán egy nem mindennapi, igazán könnyfakasztó történet került napvilágra.

Vigvári Vince és Vámos Márton története szó szerint aranyos. 2013 decemberében az akkor mindössze tízéves Vigvári messengeren írt rá Vámosra, miszerint ő a példaképe, és ő is vízilabdázik. Az akkor már hatalmas sztár pólós annyit válaszolt, köszöni szépen és dolgozzon keményen az ifjú pólós, mert annak meglesz az eredménye. Később kiderült, hogy Vince is ötös sapkában játszik, Vámos pedig helyeselt is. Most együtt lettek világbajnokok.

"Ezért kellenek a példaképek, avagy amikor tíz év kemény munkája beérik, aztán együtt ünnepeltek. Vámos Marci - Vigvari Vince, 2013-2023. Magyar vízilabda - így szeretünk!" - írta a közösségi oldalára feltöltött fotó mellé a waterpolo.hu.