Vírusszerűen terjed a közösségi médiában az a videó, amely egy törpenövésű férfi elképesztő képességeit mutatja be a kosárlabdapályán.

Az alig 140 centiméter magasságú mexikói hobbikosaras cselei is elvarázsolták a felvételhez hozzászólókat, de a leginkább megdöbbentőek a hárompontosai voltak, amelyeket horogdobással értékesített (az összevágott videó alapján stabilan, nagy magabiztossággal).

That skyhook so damn lethal (via 22_lui_/TT) pic.twitter.com/oXz5Zq08LZ — Overtime (@overtime) August 12, 2023

A kommentek között többen is lenyűgözőnek tartották a képességeit, és azt, hogy ezzel a termettel is a kosárlabdázás a szenvedélye. Mások azt is kiemelték, hogy ilyen hozzáállással és dobótechnikával az észak-amerikai profi kosárligában (NBA) is több csapat nagy hasznát vehetné.

Ha NBA-szerződést valószínűleg nem is fog kapni a videó után, a felvétel egy nap alatt máris több millió emberhez jutott el, és a holtszezonban óriási sztárrá vált az amerikai kontinensen.