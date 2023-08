Szenzáció: három világversennyel tér vissza a 3x3-as kosárlabda Debrecenbe

Három világversennyel tér vissza augusztus végén a 3x3-as kosárlabda Debrecenbe.

A szervezők keddi tájékoztatása szerint a karneváli hetet követően a világ legjobb 3x3-as kosárlabdázói veszik birtokba a Debrecen főterén felállított, közel ezer fő befogadására alkalmas arénát. Elsőként augusztus 26-től 27-ig a profi csapatokat felvonultató World Tour-sorozat magyarországi állomására kerül sor, 2016 óta tizedszer rendeznek Masters-tornát a Kossuth-téren. Az előző két év győztese, a szerb UB és a belga Antwerp mellett biztosan ott lesz a Nagytemplom előtt az olimpiai bajnokokkal felálló lett Riga is, de hazai csapatnak is szoríthat majd a publikum, hiszen szabadkártyával elindulhat majd az U23-as magyar válogatott is.

A férfiak versenyével párhuzamosan, augusztus 27-én elrajtol a Women's Series is, mely idén debütál a cívisvárosban. A profi női csapatok pénzdíjas versenye szintén két napig tart majd, és két hazai négyes is indul: a szeptemberi, jeruzsálemi Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott mellett Győr csapatáért is szoríthat a közönség.

Egy nap szünetet követően rajtol az U18-as 3x3-as világbajnokság, a 20-20 fiú és lány nemzeti csapat öt napon keresztül küzd egymással. Mindkét nemben ott lesz a mezőnyben a magyar válogatott is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a versenyekre a belépés ingyenes lesz, telt ház esetén pedig a küzdőtér szomszédságában felállított kivetítőn is lehet majd követni az eseményeket.

Debrecen az utóbbi években a kosárlabda egyik központjává lépett elő, és a nyáron U19-es férfi világbajnokságnak és egyetemi 3x3-as Eb-nek is otthont adott. A városban utóbbi volt 2008 óta a 30. kosaras világverseny.