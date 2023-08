Horvát válogatott kosarassal erősített a bajnoki címvédő Falco

A horvát válogatott Antonio Jordanóval erősítette meg keretét a férfi kosárlabda NB I-ben címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely.

A klub tájékoztatása szerint a 24 esztendős légiós egy évre szóló szerződést írt alá.



A 191 centis játékos az előző szezont a KK Zadar játékosaként kezdte meg és a nemzeti bajnokságban, valamint a regionális ABA Ligában összesen 35 meccsen 13,1 pontot átlagolt. Az idényt a francia másodosztályú Chalon-Sur-Saone csapatában fejezte be, ahol 13,8-as pontátlagával fontos szerepet vállalt a feljutásban.