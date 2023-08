Szörnyű baleset: azonnal kórházba kellett szállítani a sztársportoló hároméves kislányát

A híres rögbijátékos, Ben Foden megtörten jelentkezett be a közösségi oldalán, ugyanis hároméves kislánya a nyaralásuk során súlyos balesetet szenvedett, ezért azonnal kórházba kellett szállítani.

Ben Foden - aki sportolói karrierje mellett a celebritások életét is éli, nemrégiben például a Dance on the ice című táncos műsorban is szerepelt - nehéz pillanatokat élt át. A kislánynak ugyanis azonnali orvosi ellátásra volt szüksége - vette észre a Bors.

"Milyen is lenne a nyári vakáció sürgősségi osztály nélkül?" - tette fel a költői kérdést a sportoló 24 óráig elérhető Insta-storyjában.

A sportoló kedvese, Farrah elmondta, hogy egy olyan játszóházban voltak, ahol a gyerekek szivacsokkal megtömött medencébe ugrálhattak. A kislány azonban nem vette észre, hogy a medence egy pontjáról egy másik gyerek elhordta az összes szivacsot, és a szerencsétlen hároméves éppen oda ugrott. Szerencsre "csak" a lába sérült meg.