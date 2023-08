Izgalmas meccsekkel várják Debrecenbe a 3x3-as kosárlabda szerelmeseit

Szombaton a világ legjobb 3x3-as kosárlabdázói vették birtokba a Debrecen főterén felállított, közel ezer fő befogadására alkalmas arénát. Elsőként augusztus 26-től 27-ig a profi csapatokat felvonultató World Tour-sorozat magyarországi állomására kerül sor, majd vasárnap elrajtol a Women's Series is, mely idén debütál a cívisvárosban.

Debrecen az utóbbi években a kosárlabda egyik központjává lépett elő, és a nyáron U19-es férfi világbajnokságnak és egyetemi 3x3-as Eb-nek is otthont adott. A városban utóbbi volt 2008 óta a 30. kosaras világverseny. Az elmúlt évekhez hasonlóan a meccsekre a belépés ingyenes, telt ház esetén pedig a küzdőtér szomszédságában felállított kivetítőn is lehetett követni az eseményeket.



2016 óta tizedszer rendeztek Masters-tornát a Kossuth-téren. Az előző két év győztese, a szerb UB és a belga Antwerp mellett ott volt a Nagytemplom előtt az olimpiai bajnokokkal felálló lett Riga is.

Elképesztő nagy hőségben vette kezdetét a 2023-as debreceni 3x3 kosárlabda fesztivál. Dél körül a hőmérők higanyszálai egészen 37 fokig emelkedtek, a legtöbb ember igyekezett árnyékban követni a torna eseményeit. A szombati nyitónapon a svájci Lausanne mérkőzött a bosnyák Zivinice ellen a nyitómérkőzésen, és a svájciak 21–18-s sikert arattak. A kivetítőn minden jól lehetett látni, és a FIBA 3x3-as rendezvényeinek hivatalos időmérője, a Maurice Lacroix óráival mért meccsek utolsó másodpercei is izgalmas pillanatokat hoztak a meccsek végjátékaiban. 2018 óta szinte minden évben szereplünk valamilyen kvalifikációs tornán, és az debreceni torna hangulata kiemelkedik közülük. Nagyon izgalmas kihívásnak éljük meg, hogy itt játszhatunk - nyilatkozta az első meccs után picit kimerült svájci Westher Molteni, aki elmondta, hogy a hajdúsági városban a világ legjobb csapatai vetélkedtek.



A 3x3 nagyon gyors és kemény fizikai megterhelést jelent, főleg mentális szempontból. Az egyik nap megverheted a világbajnokot, de a másikon kikaphatsz a selejtezőben is akár, ha nem koncentrálsz - árulta el a svájci kosaras, akinek a kedvenc magyar ételei is szóba kerültek. Soha nem emlékszem azokra az ételekre, amikor egyes helyeken eszem, de ha jól tudom, Debrecenben is van gulyásleves, igaz? - kérdezte meg hamiskásan mosolyogva Westher Molteni, akinek természetesen többen a debreceni párost ajánlották az interjú után. Imádjuk a magyarországi helyszíneket, és tetszik nekünk, hogy sok embert látunk sportolni szabadtéren - nyilatkozta a svácji játékos. A folytatásban szerepelt többek között kínai, német, olasz, szerb, izraeli és belga együttes is. Emellett természetesen hazai csapatnak is szoríthatott a közönség, hiszen szabadkártyával elindult az U23-as magyar válogatott is.

A magyarok a litván Raudondvaris csapata ellen játszottak szombat délután, ám a Komma László, Molnár Mátyás, Uros Rosics és Tarján Izsák fémjelezte alakult alulmaradt. Később a Miami elleni találkozóját is elvesztette a magyar csapat, így búcsúztak a tornától, mivel a csoportok első két helyezettje jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba.



Vasárnap az egyeneskieséses szakasszal folytatódik a World Tour, de előtte 12 óra 25 perctől a Women's Series küzdelmei is megkezdődnek. A hölgyek pénzdíjas versenyén két magyar csapatnak is szurkolhatunk, a magyar válogatott mellett a szülés után visszatérő Kravjánszki-Medgyessy Dórával felálló Győr is harcba száll a továbbjutásért.



3x3 kosárlabda

Women's Series magyar mérkőzései

Debrecen, Kossuth tér

15:05 Litvánia – Magyarország

15:30 Düsseldorf (GER) – Győr

16:55 Magyarország – Lettország

17:20 Győr - Azerbajdzsán

World Tour Masters:

17:55 UB – Tel-Aviv

18:20 Miami - Amsterdam

18:55 Paris - Raudondvaris

19:20 Antwerpen - Hangzhou

20:05 elődöntő 1.

20:30 elődöntő 2.

21:25 döntő