Súlyos hazai vereséggel kezdte a BL-idényt a Ferencváros

Az előző idényben ezüstérmes Ferencváros házigazdaként 38-25-re kikapott a francia Metz HB csapatától a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, szombaton Érden.

Ez volt az FTC egyik legsúlyosabb hazai veresége a BL-ben, korábban csak a Győri Audi ETO KC és az északmacedón Vardar Szkopje tudott 13 találattal nyerni a fővárosi zöld-fehérek vendégeként.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, B csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz HB (francia) 25-38 (13-19)

lövések/gólok: 58/25, illetve 53/38

gólok hétméteresből: 7/4, illetve 1/0

kiállítások: 10, illetve 10 perc

A magyar csapat keretéből Kovács Anett és Szöllősi-Zácsik Szandra, a vendégektől Emma Tuccella hiányzott.

Rendkívül hatékony védekezéssel kezdtek a franciák, akik 5-0-ra elhúztak, az FTC csak hét és fél perc után tudott először betalálni. Martin Albertsen vezetőedző időkérése után felvette a játék ritmusát a házigazda, támadásban és védekezésben is több jó megoldást mutatott, de ez nem volt elég ahhoz, hogy utolérje ellenfelét. A Győrből távozott Anne Mette Hansen szórta a gólokat a Metz színeiben, új együttese pedig olyan jól védekezett, hogy a ferencvárosiak jó néhányszor lövőhelyzetig sem jutottak el.

Az FTC egy 4-1-es sorozattal felzárkózott mínusz háromra, de a támadójátéka ekkor, és ezután sem működött olajozottan, ezt kihasználva a vendégek 19-13-as előnyben voltak a szünetben.

A második félidőben is hiányzott a pontosság és az átütőerő a magyar csapat játékából, ezért a 39. percben már tízgólos hátrányban volt (17-27). A támadásban elkövetett hibák mellett a visszafutás hiánya is hozzájárult a váratlanul nagy hátrányhoz. Ebben az időszakban Chloe Valentini termelte a Metz találatainak többségét, majd őt is lecserélték, és a franciák második sora kapott lehetőséget, de ez a játék képén és az eredményen sem látszott meg.

A hazaiaknál Angela Malestein kilenc, Márton Gréta és Klujber Katrin négy-négy gólt szerzett, Janurik Kingának hat, Bíró Blankának egy védése volt. A túloldalon Valentini kilenc, Hansen öt, Sarah Bouktit négyszer talált be, Hatadou Sako 13, Camille Depuiset nyolc védéssel zárt.

A két csapat 19. egymás elleni tétmérkőzésén a Ferencváros tíz győzelem és két döntetlen mellett hetedszer veszített.

Az FTC egy hét múlva a címvédő norvég Vipers Kristiansand otthonában lép pályára, amelyik meglepetésre sima 30-26-os vereséget szenvedett a dán Ikast otthonában.