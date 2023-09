Két bíró, az egykori kedvenc és a magyar válogatott játékosa tette tönkre a szegedi kézilabdázás BL-ünnepét

A Szeged drámai végjátékban, hazai közönség előtt 31-29-es vereséget szenvedett a francia Paris Saint-Germain csapatától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. A világsztárokkal felálló vendégek legjobbjai a tavasszal még Szegeden játszó Kent Robin Tönnesen, és a második félidőben helyette beálló poszttársa, Máthé Dominik voltak.

Noha a párizsi sztárcsapatnak a legutóbbi idényben sem sikerült felülnie Európa trónjára, nehéz lett volna elképzelni erősebb ellenfelet a Szeged számára a BL nyitányaként. A két csapat két év szünet után került ismét egy csoportba, és a hazaiak szerették volna megismételni azt, amit már a 2018-19-es és a 2019-20-as szezonban végrehajtottak: Szegeden legyőzni a PSG-t. Juan Carlos Pastor helyett azonban ezt már az új idényre megbízott Kárpáti Krisztián irányításával próbálták megtenni, aki a Pick Kézilabda Akadémia szakmai vezetőjéből lett a felnőtt csapat vezetőedzője.

A Máthé Dominik és Kent Robin Tönnesen személyében ismerős jobbátlövőkkel érkezett PSG a szuperkupa-győzelem mellett a bajnokságban egy sima meccsel hangolt, míg a szegediek a Gyöngyös legyőzése után a Ferencváros elleni szenvedős sikerrel érkeztek a szezon első európai kupamérkőzésére.

A találkozó előtt felvezető show-val, (a félidőben is) játékokkal és nyereményekkel várták a mintegy 5000 drukkert, akik ha időben érkeztek, az ország más tájaihoz képest még jobb időjárásban, verőfényes napsütésben látogathattak el a Pick Arénába. A kezdődobás előtt köszöntötték az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon bronzérmes magyar fiú csapat négy szegedi fiatalját és szövetségi edzőjét; valamint a szegedi férfi vízilabdacsapat edzője, a korábbi Európa-bajnok Kiss Csaba is szól néhány szót az egyre jobb hangulatot teremtő közönséghez.

1. félidő

A meccs első támadását a szegediek vezethették, az első két gól viszont Tönnesen nevéhez fűződött, ami ebben a szezonban már nem okozott örömöt a Pick Arénában. Ahogy az sem, hogy a duda véletlenül háromszor is megszólalt különböző támadásokon belül az első percekben, de a problémát végül sikerült elhárítani. Jannick Green kapuját először (az ex-PSG-s) Luka Stepancic vette be, majd Bodó Richárd és egy üres kapus góllal Dean Bombac is eredményes volt. A túloldalon viszont Tönnesen három góllal és egy gólpasszal kezdte a meccset, így a meccs első (szegedi) kiállítása 3-4-es állásnál következett. Ezután fej fej mellett haladtak a csapatok gólokat és kiállításokat tekintve is, noha utóbbi elmaradt a Stepancicot szájon ütő Luka Karabaticnak a hazai szurkolók nagy felháborodására.

Mikler Roland első védése a 10. perc végén érkezett, de Tönnesen ziccerének hárítása azt jelentette, hogy nem lép el két góllal a PSG. Green bravúrja után viszont a párizsiak idény végén visszavonuló, többszörös olimpiai-, világ- és Európa-bajnok irányítója, Nikola Karabatic már 7-5-ös vendég előnyre tett szert; majd 5-8-nál először volt három gól a különbség. Egy-egy értékesített hétméteres után Mikler egy újabb nagy védéssel még elkerülte a négygólos differenciát, majd Green üres kapura fölé lőtt, de 6-9-nél Kárpáti Krisztián így is kikérte az első idejét a félidő felénél.

Védekezésben ez segítette feljavítani a szegediek játékát, de támadásban a párizsiak dán kapusa és egy-egy pontatlanság miatt mégis tovább nőtt a különbség: a 22. percben 7-11-nél ezért Kárpáti gyakorlatilag teljes sorcserét eszközölt. Szita Zoltán, majd Miguel Martins egyből góllal is köszönt be, de a párizsiak mindig válaszoltak a Mikler helyére beállt Emil Kheri Imsgardnak. Martins ezután a labdáért óriásit küzdve Greenbe dobta a ziccert, majd hátul egy félreértés miatt Luc Steins az üres kapuba lőtte a labdát, és a holland irányító hátul egy egész pályáról tett szegedi kísérletet is lehalászott a levegőben. Ugyanakkor a párizsiak is elkezdtek hibázni támadásban, így Mario Sostaric góljai azt jelentették, hogy "csak" háromgólos hátrányban (13-16) volt a Szeged a szünetben.

2. félidő

A párizsiak a második félidőt az első félidőben legeredményesebb játékosuk, Tönnesen helyett Máthé Dominikkal kezdték el jobbátlövő poszton. Némileg váratlanul Raúl González vezetőedző egy-egy gól és két perc után máris időt kért, de ez Imsgardnak tett jót, aki rögtön be is mutatta az első és a második védését. Sőt, nem sokkal később jött a harmadik is, és csak Máthé tudott véget vetni ennek a sorozatnak – de közben a támadásban remeklő hazaiak egy gólra zárkóztak. Az egyenlítés azonban nem sikerült, és Máthé újabb góljával 18-21-nél visszaállt a háromgólos különbség – jött is Kárpáti időkérése, amit viszont ismét egy Máthé-gól követett.

A közönségnek nem tetszett, amikor Bánhidi Bence ijesztően a földön maradt Kamil Syprzak szabálytalansága után, de a magyar beállós végül a saját lábán sétált le, Sostaric pedig a hatodik hetesét is értékesítve ismét kétgólosra csökkentette a hátrányt.

A következő mintegy hárompercnyi játékidő a valóságban tíz percig tartott, nagyrészt a svájci játékvezetőknek köszönhetően. Gleb Kalaras és Imanol Garciandia néhány másodperces különbséggel kapott kétperces kiállítást, és a kettős emberhátrány alatt Kárpáti Krisztián is kapott egy sárga lapot, majd egy teljesen egyértelmű szegedi sarokdobás helyett kidobással jöhetett a PSG, amely a megzavarodott hazai védelem és a hangosan fütyülő közönség előtt 26-21-es vezetésre tett szert.

Ekkor még ugyan három gólra visszazárkózott a Szeged, de a különbség gyorsan visszaállt, és hét perccel a vége előtt Sostaric első kihagyott hétméteresénél a csarnok hangulatán is érződött, hogy eldőlt a mérkőzés (24-29). Bánhidi két gólja és a visszaállt Mikler hetesvédése viszont még visszahozta a reményeket, és három és fél perccel a vége előtt Bombac gólja mínusz kettőre hozta vissza a hazaiak hátrányát.

Raúl González időkérése sem eredményezett PSG-gólt, Mikler védése után Bombac újabb góljával már csak egy gól volt a különbség, és a csarnok olyan hangosan szurkolt, mint addig egyszer sem. A Máthé helyére visszaálló Tönnesen ugyan gyorsan betalált, Bombacot ismét nem tudta megfogni a francia védelem, így az utolsó perc 29-30-as állásnál kezdődött el. A végletekig kijátszott párizsi támadás viszont David Balaguer góljával zárult, így rövid időre elcsendesedett a hazai közönség, amely végül a kétgólos vereség ellenére vastapssal gratulált a hatalmasat küzdő szegedieknek, akik jövő héten a német Kiel vendégeként folytatják a BL-szereplésüket.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, A csoport:

OTP Bank-Pick Szeged – Paris Saint-Germain Handball (francia) 29-31 (13-16)

gólok hétméteresből: 6/7, illetve 5/6

kiállítások: 10, illetve 8 perc

OTP Bank-Pick Szeged:

Mikler – Frimmel, Bodó 1, Bombac 6, Bánhidi 2, Stepancic 3, Sostaric 9 (6)

cserék: Imsgard – Jelinic 1, Szilágyi, Gaber 1, Kalaras, Szita 1, Mackovsek, Martins 4, Gariandia 1