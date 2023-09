A bírókról és a csapat jövőjéről is beszéltek a Szeged magyar válogatott kézilabdázói

A Szeged hazai közönség előtt 31-29-es vereséget szenvedett a francia Paris Saint-Germain csapatától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. A találkozó után a hazaiak két magyar válogatott játékosa, Mikler Roland és Szita Zoltán értékelt az Origónak.

Mikler elmondta, a meccs előtt beszélgetett az idény végén visszavonuló kortársával, Nikola Karabaticcsal, akit nagyon tisztel, és talán csütörtökön védett ellene utoljára. A magyar válogatott kapusa a meccs helyett inkább az előzményekről beszélt, hiszen a Szeged egy nagyon átalakult kerettel, új edzővel vágott neki az új szezonnak.

„Idő kell még ahhoz, hogy teljesen meglegyen az összhang közöttünk, de az idő nekünk dolgozik, és ha egy ilyen sztárcsapat ellen is tudunk helyenként ilyen jó játékot mutatni, az mindenképpen pozitívum. A vereségnek nyilván sosem örülünk, de ez egy jó kiindulópont – mondta Mikler Roland. – Jövő héten Kielbe is győztes szándékkal megyünk, és ha sikerül pontot-pontokat szerezni, akkor tényleg nagyon jó úton halad a csapat. Ha esetleg mégsem, akkor is úgy gondolom, hogy hamarosan teljesen összeállunk és jó eredményeket szállítunk majd."

A mindkét félidőben néhány percet kapó szegedi balátlövő, Szita Zoltán elmondta, nem tudta előre, hogy mennyi feladat jut neki a PSG ellen, de a pályán töltött percekben úgy érzi, kihozta magából a maximumot, és nem kellett volna sok a csapat pontszerzéséhez.