Kisorsolták a magyar női kosárlabda-válogatott Eb-selejtező ellenfeleit

Szlovéniával, Bulgáriával és Finnországgal került egy csoportba a magyar női kosárlabda-válogatott a 2025-ös Európa-bajnokság selejtezőjében.

A júniusban, Ljubljanában Eb-negyedik magyarok a B csoportban küzdenek meg az újabb részvételért a kontinenstornán, Székely Norbert szövetségi kapitány szerint jó továbbjutási esélyekkel: Abból a kalapból, ahonnan a szlovénokat kaptuk, nem ők a legrosszabb ellenfél, emellett szép emlékek fűződnek Szlovéniához az Eb kapcsán, ráadásul az Európa-bajnokság előtt kétszer is megvertük őket odahaza - nyilatkozta a szakvezető a szomszédos ország legjobbjairól, akik rendezőként három vereséggel búcsúztak a kontinenstornától.

Székely Norbert kiemelte, a finneknek ugyanakkor rendkívül fizikális csapatuk van. Náluk játszik az egyik legígéretesebb center is Awak Kuier személyében, neki WNBA-s tapasztalata is van. Összességében a bolgárokkal és a finnekkel szembeni pontarány fontos lehet a végelszámolásnál abban az esetben, ha nem nyerjük meg a csoportot. Annyi bizonyos, hogy egyértelmű célunk a továbbjutás - tette hozzá.



A magyar csapat a második kalapból várta a keddi sorsolást, így biztosan elkerülte az ugyanoda besorolt törököket, bosnyákokat és briteket. Nem kerülhetett össze a 40. Eb-nek otthont adó Csehországgal, Németországgal, Görögországgal és Olaszországgal sem, mivel az automatikusan részt vevő négy házigazda egy külön csoportba került. A többi 32 gárdát nyolc kvartettbe osztották szét, melyekből a győztesek és a négy legjobb második utazhat a kontinenstornára, ahol a kieséses szakasz helyszíne Athén lesz.

Ez az első alkalom, hogy négy országban kerül sor az Eb-re. A megosztott lebonyolítást 2015-ben vezette be a FIBA, azóta a 2017-es csehországi torna kivételével rendre két-két ország adott otthont a viadalnak: 2015-ben Magyarország és Románia, 2019-ben Szerbia és Lettország, 2021-ben Spanyolország és Franciaország, idén júniusban pedig Szlovénia és Izrael.



A kvalifikációs sorozat mérkőzéseire november 9-én és 12-én, 2024. november 7-én és 10-én, továbbá 2025. február 6-án és 9-én kerül sor.

Az Eb-selejtező csoportjai:



A csoport: Spanyolország, Hollandia, Ausztria, Horvátország

B csoport: MAGYARORSZÁG, Szlovénia, Bulgária, Finnország

C csoport: Belgium, Litvánia, Azerbajdzsán, Lengyelország

D csoport: Nagy-Britannia, Dánia, Észtország, Svédország

E csoport: Franciaország, Izrael, Írország, Lettország

F csoport: Törökország, Románia, Izland, Szlovákia

G csoport: Szerbia, Portugália, Észak-Macedónia, Ukrajna

H csoport: Bosznia-Hercegovina, Svájc, Luxemburg, Montenegró

I csoport (házigazdaként automatikus résztvevők): Olaszország, Csehország, Németország, Görögország