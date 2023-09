Így ünnepeltek a vb-győztes német kosárválogatott tagjai az Oktoberfesten - videó

A világbajnok német kosárlabda-válogatott tagjai remekül érezték magukat a világ egyik legnagyobb népünnepélyének tartott müncheni Oktoberfesten.

Németország története első világbajnoki címét ünnepelhette kosárlabdában szeptember elején, amikor Szerbia ellen megnyerte a döntőt. A németek az elődöntőben az Amerikai Egyesült Államok csapatát verte meg, ahol a meccs hőse, a 24 pontot, közte kulcshármast vágó Andreas Obst volt.

A Bayern München kosarasa másik két csapattársával, Isaac Bongával és Niels Giffey-vel a müncheni Oktoberfesten vett részt, ahol láthatóan remekül érezték magukat. Obst és társai a Queen nevű együttes leghíresebb dalát, a We are the champions-t is elénekelte, és közben vígan koccintottak az emberekkel a világ leghíresebb sörfesztiválján.