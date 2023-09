Juhász Dorka: büszke vagyok az első idényemre a WNBA-ben

Juhász Dorka, az észak-amerikai női kosárlabdaligában (WNBA) érdekelt Minnesota Lynx magyar játékosa büszke arra, amit a szerdán zárult szezonban újoncként elért.

A 23 éves kosaras a klubnak adott idényértékelőjében arról beszélt, az elején nem igazán tudta, mire számíthat majd azok után, hogy a Lynx az amatőr játékosbörze 16. helyén választotta. Ugyan negyven mérkőzést játszottunk az alapszakaszban, és még hármat a rájátszásban, de nagyon gyorsan eltelt az idő az edzőtábor kezdete óta. Nagyon élveztem az itt töltött időszakot, sokat tanultam, jó élményeket gyűjtöttem a játékostársaimmal és az edzői stábbal közösen. A szezonzárást nyilván nem így terveztük, de az, hogy újoncként a kezdőcsapat tagjaként játszhattam, fantasztikus volt - tekintett vissza az idény mellett a Connecticut Sun ellen 2-1-re elvesztett párharcra a rájátszásban.

A magyar játékos kiemelte, annak örül legjobban, hogy megkapta az esélyt a bizonyításra, így megmutathatta a szakmai stábnak, valamint a szurkolóknak, mit tud. Edzőjétől, Cheryl Reeve-től rengeteget tanult, ugyanakkor a tréner neki és a szintén újonc csapattársának, az ősztől Győrben játszó Diamond Millernek hagyta, hogy saját hibáikból is okuljanak, azokon túllépve fejlődjenek. A szezon első fele jobbára az alkalmazkodásról szólt, voltunk fent és lent, el kellett hinnem, hogy védekezésben és támadásban is a csapat segítségére tudok lenni. Az All Star-gála után kattant át bennem mindez, onnantól kezdve jobban bíztam saját magamban, meccsről meccsre jobban éreztem magam - elemezte idényét Juhász.