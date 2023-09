Az Euroliga-főtábla küszöbén a DVTK női kosárlabdacsapata, de még át kell lépni rajta

Szerdán este 18 órakor a DVTK HUN-Therm női kosárlabdacsapata hazai közönség előtt harcolhatja ki az Euroliga-főtáblára kerülést. A London Lions elleni selejtező visszavágója előtt Völgyi Péter vezetőedző mondta el a várakozásait.

A diósgyőriek múlt héten 15 pontos győzelmet arattak Angliában, így a lebonyolítás értelmében ha ennél kevesebb ponttal kapnak ki a visszavágón, akkor ők jutnak be az Euroliga csoportkörébe, ahol magyar csapatként a SERCO Uni Győr már automatikusan ott van.

Az első mérkőzésen a DVTK ausztrál légiósa, Darcee Garbin volt a legeredményesebb 16 ponttal, de a túloldalon is voltak kimagasló teljesítmények, és a londoni csapat több világklasszist is a soraiban tudhat, így a 63-48-as idegenbeli siker ellenére elbízni nem szabad magukat a diósgyőrieknek, és ezt Völgyi Péter vezetőedző is tudja.

„A 15 pontos idegenbeli győzelem csalóka, ás bár nagyon örülünk neki, azt látni kell, hogy számunkra a legjobb pillanatban ért véget a londoni mérkőzés, hiszen akkor volt a legnagyobb előnyünk. Ettől függetlenül rettenetesen nehéz összecsapásra számítok a visszavágón, hiszen két klasszis játékos érkezett az utolsó másodpercekben az ellenfélhez, akiknek a beépítésére nem volt idő. Ők megvillantották már a tudásukat, de most sokkal többet fognak tudni hozzátenni a csapat játékához, mint Londonban. Az odavágón összeszedetten és végig csapatként játszottunk, ebben nagy segítségünkre voltak a szurkolóink, akik nemcsak kiutaztak Londonba, de végig buzdították a csapatot és nagyon jó hangulatot varázsoltak a csarnokba – nyilatkozta Völgyi Péter vezetőedző. – A szerdai visszavágón ugyanolyan elánnal kell harcolnunk a szabad labdákért, lepattanókért mint ezt megtettük legutóbb, emellett támadásban kicsit okosabban kell lereagálni bizonyos szituációkat. Természetesen sokkal jobb alapállás ez, mintha egy egálközeli eredményt játszottunk volna, de egy másodpercre sem szabad hagyni, hogy ez az eredmény elaltasson minket. Győzelemre kell játszanunk az első perctől kezdve, bízom benne, hogy ha kicsit jobb dobóformát mutatunk és kihasználjuk a hazai pálya előnyét, akkor lesz lehetőségünk bejutni idén is az Euroliga csoportkörébe. Ehhez kérem mindenki segítségét: aki teheti, az jöjjön el és szurkoljon nekünk szerdán!"

Amennyiben a DVTK sikerrel veszi a selejtezőt, akkor az A csoportba kerül a címvédő török Fenerbahce, a tavalyi bronzérmes Beretta Famila Schio (olasz), a Valencia (spanyol), a Zaragoza (spanyol), a Lyon (francia), és a Lublin (lengyel), valamint a Sepsiszentgyörgy-Riga selejtező győztese mellé.