Lelik Réka: Győzelemmel szeretnénk az Euroliga-főtáblára kerülni

Szerdán este 18 órakor a DVTK HUN-Therm női kosárlabdacsapata hazai közönség előtt harcolhatja ki az Euroliga-főtáblára kerülést. A London Lions elleni selejtező visszavágója előtt a magyar válogatott Lelik Réka beszélt a diósgyőri klubnak a várakozásairól.

Kezdő válogatott játékosként érkeztél Diósgyőrbe, az már a felkészülési időszakban is látszott, hogy a szakmai stáb és a szurkolók is egyaránt sokat várnak majd tőled az idei szezonban. Hogy kezeled a nyomást? Inkább zavar vagy megnyugtat a tudat, hogy fontos játékosnak számítasz a kezdetektől fogva?

Kettős érzések kavarognak bennem, hiszen régi célom volt, hogy magas szintű közegben, kiemelkedő bajnokságban és ligában tudjak szerepelni. Úgy érzem, hogy ehhez most jött el a megfelelő idő. Nyilván meg kell szoknom még a ritmust, de készen állok az előttem álló kihívásokra.

Hogy telt a felkészülés neked személyesen, hogy sikerült beilleszkedned? Megszoktad a várost, a csarnokot?

Szerintem elég gyorsan sikerült beilleszkedni a csapatba, jó alkalmazkodóképességű játékosnak és embernek tartom magam. Hogy őszinte legyek, ilyen csapattársak és szakmai stáb mellett azért nem volt nehéz dolgom a beilleszkedéssel. Eddig nagyon élvezem a közös munkát, szerintem eredményes szezon elé nézünk, és kíváncsian várom, milyen sikereket tudunk együtt elérni az idényben.

Nagy lépést tett a csapat az Euroliga-főtábla felé, hiszen bravúros meccsen 15 pontos sikert arattatok Londonban. Milyen volt belülről az összecsapás?

Őszintén szólva szorosabb mérkőzésre szamítottam, azt hittem, hogy nekünk ugranak majd. Tartottam attól is, hogy a sok sztárjátékosuk zavarba hoz majd minket, de talán ez fordtva sült el: túl nagy önbizalommal léptek pályára, mellé kevés euroligás tapasztalattal, ez vezetett a vereségükhöz.

A győzelmünk mindenképpen annak köszönhető, hogy a játékidő igen nagy százalékában fenntartottuk a koncentrációt és a harcosságot, illetve minden edzői kérésnek eleget tudtunk tenni. Természetesen köszönjük a sok diósgyőri szurkolónak is, akik kijöttek velünk és megteremtették a hazai környezetet. Ez nagyon fontos lesz a visszavágón is, hogy ugyanilyen mentalitással lépjünk pályára.

Hét ponttal, hét lepattanóval és öt assziszttal segítetted a társakat, valamint dobtál egy nagyon látványos hármast is. Elégedett voltál a teljesítményeddel a lefújás után?

Azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzés után a csapatból mindenki elégedett lehet magával. Nem feltétlenül inkább a 15 pontos differencia mondatja ezt velem, hanem a játék képe, amit mutattunk. Természetesen mindig van hová fejlődni egyénileg és csapatszinten is. Tekintve, hogy a mérkőzés előtt semmilyen Euroligás tapasztalattal nem rendelkeztem még, így azt hiszem, hogy most ezzel elégedett vagyok - a következő mérkőzésig.

Mit vársz a szerdai visszavágótól?

Ugyanazt szeretnénk felmutatni, amit a múlt héten. Felkészültünk a lehetséges akadályokra, és próbálunk minden változatáshoz gyorsan alkalmazkodni a pályán. Valószínűleg nekünk fognak rontani, hiszen minden mindegy alapon támadhatnak, veszítenivalónk csak nekünk van. Hasonló higgadtsággal, mint múlt szerdán is játszottunk, képesek lehetünk legyőzni őket ma is. Kevesebbel nem fogjuk beérni, győzelemmel szeretnénk az Euroliga-főtáblára kerülni.

Aki nem tud a helyszínen, a DVTK Arénában szurkolni a sorsdöntő selejtezőn, az szerdán 18 órától élőben nézheti a DVTK HUN-Therm – London Lions mérkőzést az Origo Sporton!

Női kosárlabda, Euroliga-selejtező, visszavágó:

2023. szeptember 27., szerda (Miskolc, DVTK Aréna)

18:00 DVTK HUN-Therm – London Lions

(az első mérkőzésen 63-48)