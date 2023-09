Megint kikapott a Debrecen a női kézilabda BL-ben

A Debrecen 33-30-ra kikapott a dán Odense HB otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, szombaton.

Minden játékelemben sokkal jobban kezdett az Odense (6-0), több mint hét percet kellett várni az első debreceni gólra. Szilágyi Zoltán vezetőedző kilenc perc elteltével kért először időt, és ezt követően csapatának sikerült megfékeznie az ellenfelet, sőt egy 4-1-es sorozattal csökkentette hátrányát. A rossz kezdéshez képest a folytatásban kimondottan jól tartotta magát a DVSC, egyre hatékonyabb támadójátékának köszönhetően felzárkózott 13-11-re, és a hullámzó első félidő után "csak" 17-14-es hátrányban volt.

A második felvonásban előbb Kácsor Gréta találataival tartotta magát a Debrecen, majd a dánok holland átlövője, a jövő nyáron Győrbe igazoló Dione Housheer a harmadik kiállítása miatt piros lapot kapott. Az egyre jobban védekező magyar együttes visszakapaszkodott 26-24-re, ekkor a háromszoros BL-győztes vezetőedző, Ole Gustav Gjekstad időt kért. Kilenc perccel a vége előtt már csak egy találat volt a - hazaiakat többször is hibázásra kényszerítő - vendégek hátránya, de az üres kapus támadójátékuk nem vált be, ezt kihasználva az Odense egy 3-0-s sorozattal eldöntötte a meccset.



Maren Aardahl hét, Elma Halicevic és Dione Housheer hat-hat góllal, Althea Reinhardt tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Kácsor Gréta 12 lövésből tíz gólt szerzett, Töpfner Alexandra hatszor talált be. A két debreceni kapusnak összesen hat védése volt.

Az egy győzelemmel és három vereséggel álló DVSC a következő fordulóban, október 21-én Háfra Noémi együttesét a montenegrói Buducnost Podgoricát fogadja.

A magyar csapatból Hornyák Dóra, a hazaiaktól Bo van Wetering és Mia Rej hiányzott.



Ugyanebben a csoportban a kapus Szikora Melinda és a jobbszélső Faluvégi Dorottya együttese, a német bajnok és kupagyőztes SG BBM Bietigheim házigazdaként 34-30-ra nyert a francia Brest Bretagne ellen. Faluvégi hat kísérletből háromszor talált be, Szikora harmincból 11 védéssel zárt.

Eredmény, csoportkör, 4. forduló, A csoport:

Odense HB (dán)-DVSC Schaeffler 33-30 (17-14)

lövések/gólok: 44/33, illetve 53/30

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 1/1

kiállítások: 12, illetve 12 perc