Megműtötték a Fradi kézilabdacsapatának magyar válogatott kapusát

Janurik Kinga, az FTC-Rail Cargo Hungaria kézilabdacsapatának magyar válogatott kapusa térdműtéten esett át, ezért néhány hétig nem léphet pályára.

A ferencvárosi klub honlapján kedden számolt be róla, hogy a 31 éves hálóőr térdpanaszai miatt egy kisebb artroszkópos beavatkozáson esett át hétfőn, és szerdán már megkezdi a rehabilitációt. Az FTC csapatorvosa a honlapnak elárulta, abban bíznak, csupán néhány hetes kényszerpihenő vár Janurikra.