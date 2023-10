Paksra igazolt a magyar válogatott játékos

A férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Atomerőmű SE csapatában folytatja pályafutását a korábbi magyar válogatott Govens Darrin.

A klub szerdai tájékoztatása szerint három meghatározó játékos - Eilingsfeld János, Duda Sanadze és Mario Ihring - sérült a keretben, így a vezetőségnek gyors döntést kellett hoznia a pótlásukra.

"Kézenfekvő megoldásnak tűnt a ligában már jól ismert, korábbi válogatott Govens Darrin leigazolása, aki már megkezdte a közös munkát Csirke Ferenc vezetőedzővel" - közölte az ASE.

A 35 éves amerikai irányító légióskodott Görögországban, Izlandon, Oroszországban és Franciaországban is, a magyar élvonalban pedig a 2014/15-ös idényben mutatkozott be az Egis Körmendben. Utána megfordult a ZTE, a Szombathely, az Alba Fehérvár, a Szeged és a DEAC csapatában is. Négy éve bajnok lett a Falco KC-val, a 2020/21-es szezonban pedig a legértékesebb játékosnak választották.

Govens 2017 és 2020 között erősítette honosított játékosként a magyar válogatottat.