Egy nagyon nehéz lépésre az olimpia a magyar női kosárválogatottnak: ellenük kell eljutni Párizsig

A soproni Múzeumnegyedben látványos műsor keretében sorsolták ki a női kosárlabdázók számára a 2024-es párizsi olimpia jövő februári selejtezőtornáinak csoportbeosztását. A magyar női kosárlabda-válogatott február 8. és 11. között Sopronban harcolhatja ki az ötkarikás szereplés lehetőségét. Székely Norbert együttesének ellenfelei Spanyolország, Japán és az amerikai selejtezőtorna legjobbja lesznek.

A kvalifikáción érintett 16 csapatot a nemzetközi szövetség (FIBA) négy kalapba rangsorolta, közülük 12 lehet ott jövő nyáron, Párizsban. A válogatottak közül a házigazda franciák és a világbajnok amerikaiak már automatikusan ott vannak az olimpián, számukra egyfajta felkészülési meccsek lesznek azok, amik a riválisaiknak létfontosságú selejtezők. Két együttes kiléte még nem volt ismert, ugyanis november 9. és 12. között Kanada, Puerto Rico, Venezuela és Kolumbia utóbbi országban vív egy négycsapatos amerikai selejtezőtornát, ahonnan az első két helyezett jut az olimpiai selejtezőkre.

A 16 válogatottat négy darab négycsapatos csoportba osztották be, ahonnan három-három csapat utazhat majd az ötkarikás játékokra.

A tornák házigazdái Sopron mellett a belgiumi Antwerpen, a brazíliai Belém és a kínai Hszian lesznek, ezek a városok adnak otthont a csoportmeccseknek február 8. és 11. között. A szerdai kalapbeosztások után, a rendezők és a szabályok (minden tornán legalább egy, legfeljebb két európai csapatnak ott kell lennie a mezőnyben; Kínát és Japánt, valamint Ausztráliát és Új-Zélandot nem lehet azonos tornára sorsolni; a két afrikai válogatott viszont egy csoportba kell, hogy kerüljön) ismeretében tudni lehetett, hogy a negyedik kalapba került magyar válogatott kiket kaphat ellenfélként.

A nyári Európa-bajnokságon negyedikként záró magyar válogatott (amely eddig egyszer, 1980-ban szerepelt olimpián, ahol negyedik helyen végzett) számára az első kalapból Ausztrália vagy Spanyolország, a másodikból Franciaország vagy az amerikai selejtezőtorna legjobbja, a harmadikból pedig Japán, Szerbia vagy az amerikai selejtezőtorna másodikja kerülhetett szóba.

A Múzeumnegyed előtt lángművészek, bent zenés-énekes produkciók, valamint a 2015-ben visszavonult magyar válogatott Báder Márton és a nemzetközi szövetség részéről Asterios Zois köszöntője után videofelvételen mutatták be a csapatokat, mielőtt elkezdődött a sorsolás. A Sopron Basket csapatában játszó, szerb válogatott Jelena Brooks; és az 1980-as olimpián is szereplő Kiss Lenke segítségével először a házigazdákat húzták ki, majd ezután jött a sorsolás izgalmasabb része.

Az első kalapból a címvédő Egyesült Államokat húzták ki ötödiknek, amely Belgiumhoz került, majd Ausztráliát Brazíliához sorsolták. Ezzel pedig már el is dőlt, hogy Magyarország Spanyolországot és az amerikai torna legjobbját biztosan megkapja, valamint a csoport negyedik helye sem volt már kérdéses a sorsolás szabályai alapján: Japán lesz még a soproni kvartettben.

A magyar női kosárlabda-válogatott ellenfelei a február 8. és 11. közötti, soproni olimpiai selejtezőtornán:

Az idei Eb-elődöntőben a magyarokat legyőző, később ezüstérmes spanyol válogatott .

, amely a papírforma alapján a legutóbbi vb-n negyedik, az idei Amerika Kupán bronzérmes kanadai válogatott. A hazai rendezésű olimpián és az idei Ázsia-kupán ezüstérmes japán válogatott.

Székely Norbert, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a sorsolást követően elmondta, sejtette, hogy ez lesz a csoportbeosztás, elvégre erre volt a legnagyobb, 50 százalékos esély. Hozzátette, mivel nagyjából ötven évente van ilyen lehetőség, ezért noha nagy a tét, főleg hazai közönség előtt, élvezni kell minden pillanatát, mert ez egy óriási pillanat a magyar kosárlabdának.

A kapitány hozzátette, ez egy új lépcsőfok a már eddig is mutatott fejlődésben, hiszen ilyen erős ellenfelekkel ritkán találkozik a válogatott, pláne négy napon belül hárommal. Novemberben Szlovénia és Finnország ellen az Eb-selejtezőkön pedig már ezekre is lehet készülni.

Székely Norbert az Origónak elmondta, fél évvel ezelőtt is csak mosolygott volna, ha valaki azt mondja, hogy Sopronban, egy soproni rendezésű olimpiai selejtezőtornára sorsolják ki a magyar válogatottat, de nagyon örül, hogy az Európa-bajnoki negyedik hellyel ilyen kiváltságot is kapott a csapat. Az Origo felvetésére a szövetségi kapitány elmondta, noha a papírforma alapján Kanada lesz a harmadik ellenfél, a szerinte rossz döntés (miszerint előbb volt ez a sorsolás, minthogy eldőlt volna minden induló) befolyásolhatja a kanadaiak játékkedvét és taktikáját, és akár Puerto Rico is megnyerheti az amerikai tornát.

Azt azonban Székely Norbert megígérte, hogy akárki is érkezik, mindhárom ellenfél ellen az első perctől az utolsóig (és az addig eltelt időszakban is) teljes odaadással fog küzdeni a magyar női kosárlabda-válogatott, hogy minél sikeresebben zárja ezt a páratlan lehetőséget.

Az olimpiai selejtezőtornák csoportbeosztása (minden csoportból három jut el Párizsba):

A csoport (Hszian): amerikai előselejtező 2., Kína, Új-Zéland, Franciaország

B csoport (Antwerpen): Szenegál, Egyesült Államok, Belgium, Nigéria

C csoport (Belém): Brazília, Németország, Szerbia, Ausztrália

D csoport (Sopron): Spanyolország, MAGYARORSZÁG, amerikai előselejtező 1., Japán