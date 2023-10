Európa csúcsát is megcélozhatja a DVTK

Sorozatban másodszor jutott el a legrangosabb európai kupasorozat, az Euroliga főtáblájára a DVTK női kosárlabda csapata. Szabó Tamással, a DVTK főtitkárával és a kosárlabdaszakosztály vezetője beszélgettünk az eddig megtett útról és a továbbfejlődés lehetőségeiről.

Főtitkár Úr! Szerdán lezárult az Euroliga selejtező párharc, és a DVTK kosárlabdázói a vártnál sokkal simábban jutottak tovább a jó erőkből álló London Lions ellen. Mit érzett, amikor lefújták a mérkőzést?

Rendkívüli elégedettséget. Egyéb sportvezetői feladataim mellett több mint egy évtizede vezetem a kosárlabda szakosztályt, és nagy utat tettünk meg a hazai másodosztálytól Európa elitjéig. Minden munkatársunk és személyesen én is rengeteg munkát fektettünk be az elmúlt években a folyamatos fejlődés érdekében, így különösen boldog vagyok, hogy ennek meg van a visszaigazolása és sorozatban másodszor is ott vagyunk a legjobbak között. Rengeteg gratulációt kapott a csapat, ami erőt ad a hasonlóan sikeres folytatáshoz.

Tavaly is sikerült a főtáblára jutás, beszélhetünk tendenciáról?

Nagyon remélem, hogy igen. Völgyi Péter kiváló szakmai stábot vezet. Mentálisan kiemelkedően erős, harcos csapatunk van, amelyet évről-évre próbálunk fejleszteni, erősíteni, mivel feltett szándékunk, hogy megragadjunk az európai mezőny legelején. A válogatott meghatározó játékosait tudhatjuk sorainkban, de a csapat keretéhez tartoznak jónéhányan a magyar kosárlabda legnagyobb ígéretei közül is. Szurkolótáborunk – engedjen meg ennyi elfogultságot – egyértelműen a legjobb az országban, csodálatos Arénánk pedig világszínvonalú helyszíne az edzéseknek és a mérkőzéseknek.

Az európai mezőny elején olyan óriások állnak, mint a török Fenerbahce, vagy a jelenleg „száműzetését" töltő orosz Jekatyerinburg. Hogyan lehet megközelíteni, vagy akár legyőzni ezeket a riválisokat?

Egyetlen útja van: a következetes stratégiai tervezés és az erre épülő aprólékos, koncentrált napi munka. Természetesen az anyagi lehetőségeinket is tovább kell bővíteni, hiszen az példa nélküli, érthetetlen és véleményem szerint tarthatatlan is, hogy Miskolc vezetése egyetlen forinttal sem támogatja a város „bajnokok ligájában" szereplő csapatát. Remélem ebben lesz változás a nagyon közeli jövőben. Ezen kívül szükség van arra is, hogy a régió nagyvállalatai mellénk álljanak, ezzel kapcsolatban van néhány biztató tárgyalásunk. Ha ezek sikerrel zárulnak, akkor középtávon megcélozhatjuk Európa csúcsát is!

A nemzetközi kitekintés után térjünk rá a hazai bajnokságra. A korábbi évekhez képest talán kiegyenlítettebb lett a mezőny, így nehezebb megjósolni a végső győztes kilétét is.

Van ebben némi igazság, bár kicsit csalóka a kép, hiszen idén is van egy klub, amely az anyagi lehetőségek tekintetében messze kiemelkedik a mezőnyből. De ettől nem kell és nem is szabad megijedni, bízom benne, hogy a szurkolóink és az egész DVTK család támogatást élvezve mi is versenyben leszünk a bajnoki címért. Ennek érdekében mindent meg is fogunk tenni.

A csapat Euroliga keretében három a DVTK Akadémián nevelkedett játékos is helyet kapott. Lát arra lehetőséget, hogy a közeljövőben ez a szám tovább növekedjen?

Kimondott célunk, hogy néhány éven belül a 12 fős mérkőzéskeretben legalább hat saját nevelésű játékos legyen. A Sopronnal és a Péccsel ellentétben mi ugyan nem vagyunk kiemelten támogatott állami akadémia, ennek ellenére nem törődünk bele a nekünk szánt „másodhegedűs" szerepbe. Ezt talán jól mutatja, hogy az elmúlt évben a serdülő és a junior bajnokságban is ezüstérmet szereztünk. Az egész észak-magyarországi régióra kiterjedő tehetségkutató rendszert működtetünk, amit kiterjesztünk a felvidék magyarok lakta területeire is. Mi vagyunk a magyar női kosárlabda északi bástyája, és tisztában is vagyunk az ezzel járó felelősséggel. Reményeink szerint az erőfeszítéseinket a döntéshozók is értékelik majd és Észak-Magyarországon is lesz államilag kiemelten támogatott akadémia, nem csak a déli- valamint a nyugati határszélen, tőlünk közel félezer kilométer távolságra. Véleményünk szerint ez kiegyensúlyozottabb elosztás lenne a magyar kosárlabda érdeke.

A DVTK kifejezetten sikeres időszakát éli, hiszen például négy kiemelt látvány csapat sportágban (labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, röplabda) is a legfelső bajnoki osztályban szerepel, amit nagyon kevés magyar klub mondhat el magáról. Mi a titok?

Nem tudok titokról. Sántha Gergely elnök úr vezetésével nagyjából egy évtizede, szisztematikus munkával folyik a DVTK megújítása. Mára a legnagyobb és legsokszínűbb vidéki klub lettünk, amelynek sportszakmai rendszere lefedi az egész régiót, sőt a kassai térségre is kiterjed, és teljesen megújultak sportlétesítményeink is. Tulajdonosaink, támogatóink és a magyar állam segítségével igazi minőségi munkát tudnak végezni a szakosztályok, aminek meg is van az eredménye. Minden csapatsportágban arra törekszünk, hogy a lehető legmagasabb szinten szerepeljenek együtteseink, de például a napokban rallyt rendeztünk, és az egyéni sportágakra is nagy hangsúlyt fektetünk. Sőt működtetünk egy a tehetséges diákokat támogató, népszerű ösztöndíjrendszert is! Hosszú még az út, sok a tennivaló, rengeteg tervünk vár még megvalósításra, de a DVTK számára kijelölt irány úgy gondolom helyes.