Súlyos büntetést kapott a korábbi magyar hokikapitány

"Diszkriminatív jellegű becsmérlő megjegyzések" miatt eltiltotta a kanadai top junior jégkorong-bajnokság egyik tagszervezete, a Nyugati Hoki Liga (WHL) Kevin Constantine-t, az amerikai Wenatchee Wild vezetőedzőjét, a korábbi magyar szövetségi kapitányt.

A WHL szerdán hozta nyilvánosságra, hogy a 64 éves amerikai szakember megsértette a liga magatartási normáit azzal, hogy diszkriminatív jellegű becsmérlő megjegyzéseket tett.



A közlemény kitért arra, hogy a nyáron a kanadai Winnipegből az Egyesült Államokba, a Seattle-től keletre 250 kilométerre fekvő Wenatchee-be költözött klubnak Constantine határozatlan időre szóló eltiltása miatt új vezetőedzőt kell kineveznie. Amennyiben Constantine újra állásba szeretne kerülni, azt hivatalosan kérvényeznie kell a WHL vezetőjénél, de erre legkorábban 2025 júliusában lesz jogosult.



"A WHL mindig magasszintű magatartást tanúsít játékosainkkal és munkatársainkkal" - fogalmazott Ron Robison, a WHL vezetője. "Kiterjedt programunk van, amely hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mindig tiszteletteljes módon bánjunk a játékosokkal és a személyzettel, zéró tolerancia van minden becsmérlő jellegű megjegyzéssel szemben. A WHL-ben vezető pozícióban lévő személyektől, különösen vezetőedzőinktől elvárjuk, hogy példát mutassanak játékosainknak, és ne viselkedjenek úgy, hogy az hátrányosan befolyásolja a csapat környezetét, vagy kárt okozzon a liga hírnevében." A WHL másfél hete függesztette fel állásában Constantine-t, miután a liga bejelentésekre szakosodott független részlegéhez panasz érkezett az edző magatartásával kapcsolatban. Ezt követően vizsgálat indult, és ennek lezárását követően döntöttek az eltiltásról. A WHL akkor is kiemelte: minden szükséges lépést megtesznek, hogy megvédjék a játékosokat és biztosítsák a magatartási szabályzat szigorú betartását.

Constantine felfüggesztéséig a Wenatchee két bajnoki mérkőzést játszott a 2023/24-es idényben, először győzött, majd kikapott, és a vereséget követően érkezett panasz az edző viselkedéséről a WHL-hez. A Wild jelenleg öt forduló alatt 1/4-es mutatóval áll, azaz legutóbbi négy mérkőzését elveszítette.

Az amerikai szakember júliusban, élő szerződése ellenére távozott a magyar férfi válogatott szövetségi kapitányi, valamint a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzői posztjáról családi okokra hivatkozva. Lépése teljesen váratlanul érte a magyar szövetséget és a fehérvári klubvezetést. Az NHL-es múltú tréner a Fehérvárt 2021, a férfi válogatottat pedig tavaly nyár óta irányította. Előbbivel 2022-ben döntőbe jutott az osztrák ligában, míg a nemzeti csapattal az idei elit világbajnokságon szerepelt és együttesével még az utolsó meccsen is volt esélye a bennmaradásra, ám végül szétlövésben kikapott Ausztriától és kiesett.



Constantine-nak nem ez az első eltiltása edzőként. Még 2006-ban, amikor a szintén WHL-s Everett Silvertips vezetőedzője volt, négy mérkőzésre tiltották el és 5000 dolláros büntetést is kapott, mert az egyik vesztes felkészülési találkozót követően arra kötelezte játékosait, hogy megizzadva, felszerelésben maradva étkezzenek, majd ilyen állapotban tegyék meg a hazafelé vezető négyórás buszutat. Az NHL-es Calgary Flames másodedzőjeként pedig egy találkozón nem működhetett közre, mert összetűzésbe keveredett egy szurkolóval.



A Wenatchee másodedzője a 38 éves Andrew Sarauer, aki idén nyáron vonult vissza a Fehérvárból, azaz Constantine játékosa volt az elmúlt két szezonban, és a magyar válogatottal öt világbajnokságon is szerepelt.