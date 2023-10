Hazai vereséggel kezdett a Tatabánya a férfi kézilabda Európa-ligában

Tatabánya, 2023. október 17., kedd (MTI) - A Tatabánya házigazdaként 29-24-re kikapott a román CSM Constantától a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének első fordulójában, kedden.

A magyar csapat egyszer sem vezetett az egész mérkőzésen.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, H csoport:

MOL Tatabánya KC-CSM Constanta (román) 24-29 (9-16)

lövések/gólok: 44/24, illetve 50/29

gólok hétméteresből: 8/6, illetve 4/2

kiállítások: 6, illetve 4 perc

A hazaiak keretéből Josip Peric, Topic Petar, Cristian Ugalde, Győri Mátyás és Jamali Iman is hiányzott.

Tombor Csaba vezetőedzőnek már hét perc után időt kellett kérnie, mert a gyorsan játszó románok hatékonyabbak is voltak és már a meccs elején elléptek (1-4). Öt perccel ezután jött a második időkérés, ugyanis a házigazdák képtelenek voltak megfékezni ellenfelüket, ráadásul támadásban is pontatlanabbak voltak (3-8). A kapuban Bartucz László a védéseivel, a mezőnyben pedig Juhász Ádám a góljaival igyekezett "meccsben tartani" csapatát, de a Constanta - amely a selejtezőben az előző idényben ezüstérmes spanyol Granollerst búcsúztatta - jobban hajrázott, és a szünetben 16-9-es előnyben volt.

A folytatásban sokkal összeszedettebb lett a magyar csapat játéka, bár támadásban a szélsők továbbra sem kaptak labdát. Ancsin Gábor vezérletével 5-0-s sorozatot produkált a Tatabánya, amely a 49. percben egyenlített (20-20), ám a románok ekkor meg tudták törni ellenfelük lendületét, újra elléptek három találattal, és végül öttel nyertek. A Constantának végül hattal több kapura lövése volt, mint a magyar bajnokság bronzérmesének.

A vendégeknél Mihail Aljokin és Vitalij Komogorov öt-öt, Valentino Ravnic négy gólt lőtt, Dan Lucian Vasile 14, Dumitru Vladut Rusu két védéssel zárt. A házigazdáknál Mateo Marasnak hat, Juhász Ádámnak, Rodríguez Álvarez Pedrónak és Ancsin Gábornak öt-öt gólja, Bartucz Lászlónak 18 védése volt.

A magyar csapat egy hét múlva a lengyel KGHM Chrobry Glogów vendége lesz a második számú európai kupasorozatban.