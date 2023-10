Óriási küzdelem után szegedi bravúr a kézilabda BL-ben

A Szeged 27-27-es döntetlent játszott az előző idényben ezüstérmes lengyel Kielce otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, csütörtökön.

A szegediek keretéből Szita Zoltán, Nagy Martin, Borut Mackovsek és Szymon Dzialakiewicz, a hazaiaktól Andreas Wolff és Alex Dujshebaev hiányzott.

A magyar csapat előző meccse, a múlt héten a norvég Kolstad otthonában már húsz perc után eldőlt a skandinávok javára, ezúttal azonban remekül tartotta magát a Szeged, sőt a 15. percben 7-5-ös előnyben volt. Ezt követően a szünetig egyszer sem tudta visszavenni a vezetést a Kielce, mert ellenfele hatékonyabban védekezett és pontosabban, tudatosabban támadott, mint a legutóbbi mérkőzésén, a cserejátékosok jól szálltak be, illetve a lengyelek nem erőltették azt a gyors játékot, amit a Kolstad mutatott.



A második félidőben már a hatodik percben időt kért Kárpáti Krisztián vezetőedző, mert játékosai egyre többet hibáztak, ezt a Kielce rendre lerohanással és góllal büntette, így visszavette a vezetést. Kapusa lecserélésével létszámfölényes támadójátékra állt át a vendégcsapat, ám ez sem vált be. A házigazdák 4-0-s sorozatot produkáltak, de a szegediek ezt követően kilábaltak a hullámvölgyből és az 51. percben egyenlítettek. Luka Stepancic háromszor is betalált, Emil Kheri Imsgard fontos pillanatokban védett, és együttesük a második felvonásban először vezetett, három perccel a vége előtt.

Az izgalmas végjátékban Kárpáti időt kért, Dean Bombac gólt szerzett, majd Bánhidi Bencét kiállították. Még 29 másodperc volt hátra, amikor Arkadiusz Moryto betalált, és bár az utolsó támadás a Szegedé volt, az állás már nem változott. A vendégek úgy értek el döntetlent, hogy öttel kevesebb kaput eltaláló lövésük volt.Moryto hat, Szymon Sicko öt, Dylan Nahi négy gólt lőtt, Milosz Walach kilenc védéssel zárt hazai oldalon. A szegedieknél Stepancic hétszer, Mario Sostaric és Dean Bombac négy-négy alkalommal talált be, Mikler Roland hétszer, Imsgard négyszer védett.



A két csapat 13. egymás elleni tétmérkőzésén tíz lengyel és két magyar győzelem mellett először született döntetlen, és a szegediek első alkalommal szereztek pontot Kielcében.

Egy hét múlva az egy győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel álló Szeged a horvát PPD Zagrebet fogadja, a négy sikerrel és egy vereséggel álló Veszprém pedig a spanyol bajnok Barcelona otthonában lép pályára a BL csoportkörében.

Eredmény, csoportkör, 5. forduló:

A csoport:

Barlinek Industria Kielce (lengyel) - OTP Bank-Pick Szeged 27-27 (14-15)

lövések/gólok: 46/27, illetve 41/27

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 1/1

kiállítások: 6, illetve 6 perc

B csoport: Telekom Veszprém-Orlen Wisla Plock (lengyel) 28-21 (14-9)