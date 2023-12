Az elmúlt pár év legerősebb magyar kerete lesz ott az Eb-n

Máthé Dominik válogatott jobbátlövő szerint a lengyel Industria Kielce kézilabdacsapatánál mindig a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutás, valamint minden megnyerhető trófea elhódítása a cél, ezért is döntött úgy, hogy elfogadja a klub ajánlatát és a nyártól ott folytatja pályafutását.

A 24 éves játékos az M4 Sportnak csütörtökön elmondta, sokat jelentett neki az is, hogy Talant Dujshebaev vezetőedző többször is beszélt vele és biztosította arról, hogy számít a játékára.

"Kerestek Veszprémből is, de az nem volt annyira komoly, mint az a három, amelyek közül döntenem kellett. A Kielce mellett a Szeged és a Wisla Plock volt a lehetőségek között, a döntés pedig nem volt könnyű, de az említett okok miatt végül a lengyel csapatot választottam" - nyilatkozta Máthé, aki szerint jelenlegi klubjánál, a Paris Saint-Germainnél a hosszú sérülése is közrejátszhatott abban, hogy nem akartak vele szerződést hosszabbítani.

"Felemás érzéseim vannak, mert az ott töltött időszakban volt, hogy nem éreztem az edző bizalmát, ugyanakkor olyan időszak is akadt, amikor rendszeresen játszottam és jól is ment a játék" - mondta és hozzátette, mivel világsztárokkal játszhatott együtt, nemcsak személyiségében, hanem a játékában is sokat fejlődött Franciaországban.

"Érettebb játékos lettem, most már több olyan szituáció van, amelyben megfontoltabb vagyok és átgondolom, hogy lőnöm, vagy passzolnom kell-e" - fogalmazott a jobbátlövő, akinek Kielcében a vezetőedző fiával, Alex Dujshebaevvel kell majd ezen a poszton megküzdenie a csapatba kerülésért.

"Azt gondolom, hogy ő a világ három legjobb jobbátlövője közül az egyik, így nem lesz könnyű dolgom, de arra számítok, hogy ő is sokat segít majd nekem. Az sem lesz baj, ha csak a lengyel bajnokságban jutok lehetőséghez, vagy ott játszom többet, csak pályára tudjak lépni" - mondta Máthé.

A 39-szeres válogatott játékos a párizsi klubnál még rá váró feladatokról elmondta, a bajnokságban jól állnak, azt február-márciusban el tudják dönteni, közben pedig a Bajnokok Ligájában kell majd javítaniuk. Kijelentette, a PSG-nél is a BL négyes döntőjébe jutás a cél, a Francia Kupában pedig szeretnék beverekedni magukat a döntőbe.

Máthé úgy fogalmazott, soha nincs kizárva, hogy visszatér Magyarországra, egyelőre azonban külföldön akart maradni.

A sérülése miatt a világbajnokságot kihagyó játékos a január 10-én kezdődő Európa-bajnokságról beszélve kiemelte, a válogatott első, Montenegró elleni mérkőzése kulcsfontosságú lesz, azt mindenképpen meg kell nyerniük.

"Úgy érzem, hogy az elmúlt pár év legerősebb magyar kerete lesz ott az Eb-n, ha pedig a védekezésünk összeáll és jó kapusteljesítményekkel párosul, akkor bámelyik ellenféllel fel tudjuk venni a harcot. Vannak fiatal játékosaink, akiket segíteni kell, nekik nagy szükségük lesz a bizalomra. Ha Montenegrót le tudjuk győzni, akkor utána remélhetőleg a szerbekkel játszunk majd egy ki-ki meccset" - jelentette ki. A magyarok a montenegróiak és a szerbek mellett az izlandiakkal találkoznak még a németországi kontinenstorna csoportkörében.

Máthé Dominikről novemberben derült ki, hogy távozik a párizsi klubtól, ahová tavaly nyáron igazolt. Az elmúlt két idényben BL-döntős Kielce múlt pénteken jelentette be, hogy az átlövő 2027-ig tartó szerződést írt alá a klubbal.