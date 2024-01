Óriási játékossá válhat a magyar férfi kéziválogatott fiatal sztárja

Javier Sabaté, a cseh férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya és a lengyel Wisla Plock vezetőedzője szerint Fazekas Gergő "óriási játékossá válthat", de lépésről-lépésre kell haladnia.

"Már most nagyon jó játékos, aki az elmúlt egy évben nagyon sokat fejlődött. Óriási játékossá válhat, de türelmesnek kell lenni, most még nem szabad azt várni tőle, hogy a világ legjobbja legyen" - nyilatkozta az MTI-nek Sabaté, aki korábban a magyar válogatottat és a Telekom Veszprémet irányította, jelenleg pedig Fazekas klubedzője a Lengyel Kupa-címvédő, Bajnokok Ligája-szereplő Plocknál.

Hozzátette, a 11-szeres válogatott irányító nagyon sokat dolgozik, de még fiatal, ezért továbbra is sok munkára van szüksége.

"Nagyon büszke vagyok rá. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó Európa-bajnoksága lesz, de lépésről-lépésre kell haladnia" - szögezte le a spanyol edző.

A magyar válogatott pénteken Tatabányán 26-25-re kikapott a csehektől felkészülési mérkőzésen, Fazekas csereként beállva mindhárom lövését gólra váltotta.

"Nagyon szoros meccs volt. Nekem az a fontos, hogy hatvan percen keresztül harcoltunk. Kipróbáltunk bizonyos dolgokat, a túloldalon viszont nem játszott a rendkívül tapasztalt Lékai Máté, aki nagyon fontos láncszeme a csapatnak" - értékelt Sabaté.

Hangsúlyozta, most még nem az eredmény a legfontosabb, hiszen ez egy edzőmérkőzés volt, bár nyerni mindig jó érzés és mentálisan nagyon fontos, hiszen önbizalmat ad.

Mint rávilágított, a magyar csapat tagjainak többsége régóta együtt játszik, ugyanabban a rendszerben. Szerinte honfitársa, José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány nagyon jó munkát végez, és remek játékosok alkotják a keretet. Példaként Fazekason kívül Bodó Richárdot, Szita Zoltánt, Ancsin Gábort, Máthé Dominikot, Ilic Zorant, Hanusz Egont és Rosta Miklóst említette.

A két spanyol 2012 és 2017 között együtt dolgozott a Telekom Veszprémnél: Chema Rodríguez a csapat irányítójaként, Sabaté pedig előbb másod-, majd vezetőedzőként. Együtt öt bajnoki címet, öt Magyar Kupát és két Bajnokok Ligája-ezüstérmet nyertek.

"Chemával mindig jó érzés találkozni, hiszen nagyon jó kapcsolatunk van. Tiszteljük egymást és mindketten nyerni akarunk" - mondta Sabaté.

A magyar és a cseh válogatott is Münchenben játssza csoportmérkőzéseit a jövő héten kezdődő Európa-bajnokságon. Utóbbi a világbajnok Dániával, valamint Portugáliával és Görögországgal találkozik majd.

"Óriási dolog lenne, ha továbbjutnánk, mert nagyon nehéz csoportba kerültünk, de nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog" - jelentette ki Sabaté, aki 2017 óta nem dolgozik Magyarországon, ennek ellenére továbbra is kiválóan beszél magyarul. Elmondása szerint már a lengyel is megy neki, és mivel a cseh nagyon hasonló, mint a lengyel, már azon a nyelven is tud beszélni.