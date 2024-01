Fantasztikus győzelemmel csoportelső a férfi pólóválogatott a vízilabda-Eb-n

A magyar férfi vízilabda-válogatott 10-5-re legyőzte hétfőn az olasz csapatot a horvátországi Európa-bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában, így csoportgyőztesként a nyolc közé jutott.

A világbajnok és így olimpiai kvótás magyar együttes javarészt fiatal tehetségekkel szerepel a kontinensviadalon, ezért ilyen arányú sikere különösen nagy meglepetés volt az eddig százszázalékos és olimpiai indulásért küzdő rivális ellen. A magyaroknak legalább öttel kellett győzniük a csoportelsőséghez, minden más eredmény a harmadik helyet jelentette volna, amivel csütörtökön játszani kellett volna a negyeddöntőért.

Varga Zsolt szövetségi kapitány ezúttal Molnár Eriket és Szeghalmi Zsombort hagyta ki a 15 fős keretből.

Az olaszok első támadásuk alkalmával emberelőnybe kerültek, de Gyapjas védett, a túloldalon pedig Burián okos emelése a keresztlécet találta el. A későbbiekben is elsősorban védekezésben remekelt mindkét gárda: amíg Gyapjas további két alkalommal hárított, két ízben pedig a kapufa is kisegítette, addig a magyaroknak kaput eltaláló lövése sem volt. Több mint hat perc elteltével a rivális a harmadik fórját már kihasználta, a negyediket viszont ismét kihasználatlanul hagyta.

A folytatásban az első magyar kaput eltaláló lövés Vigvári Vince jóvoltából rögtön gól lett emberelőnyből. Az olaszok második ötméteresüket is kihagyták, ezúttal Gyapjas hárított, viszont elöl a pontatlan passzok miatt még fórból sem sikerült lövésekkel zárni a támadásokat, mígnem először vezetett a magyar csapat Burián találatával, aki aztán emberhátrányban nagyszerűen blokkolt. A játékrészt 4.1 másodperccel a vége előtt Nagy Ádám bombagólja zárta.

Térfélcserét követően emberelőnyben akár növelhette volna is előnyét a magyar együttes, de az újabb pontatlan bejátszást lehúzta az olasz kapus. Hátul Gyapjas továbbra is parádésan védett, az újabb emberelőnyös szituációban pedig Tátrai bejátszása már tökéletes volt Kovácsnak, míg a következő akcióból Fekete talált hálóba távolról, így 5-1-es előnynél az ellenfél azonnal időt kért, ami hatásosnak bizonyult, mert az olaszok előbb harmadik büntetőjüket gólra váltották, majd akcióból is eredményesek voltak. A magyarokat nem törte meg a gyors felzárkózás, mert Hárai csavar-, míg Vigvári Vince emberelőnyös góllal állította vissza a különbséget.

Az utolsó nyolc perc gyors gólváltással indult. A következő percek viszont mindkét oldalon a kihagyott lehetőségekről szóltak, ezt az időszakot Fekete bombája zárta le, így a magyarok egyetlen találatra kerültek a csoportgyőzelemtől és az ezzel járó nyolc közé jutástól, amelyért többször is támadhattak, mert a remek védekezés folyton megakadályozta az olaszokat a szépítésben. A magyarok fél perccel a vége előtt utolsó esélyük alkalmával emberelőnyt kaptak, ezt kihasználva Tátrai lőtte 3.2 másodperccel a vége előtt sorsdöntő fontosságú gólt.

Férfi Európa-bajnokság, B csoport (Zágráb), 3. forduló: Magyarország-Olaszország 10-5 (0-1, 3-0, 4-3, 3-1)

magyar gólszerzők: Fekete 3, Vigvári Vi. 2, Burián, Nagy Á., Kovács P., Hárai, Tátrai 1-1

Az Eb-ezüstérmes magyarok két győzelemmel és egy kudarccal végeztek a B csoport élén az olaszok, a görögök és a georgiaiak előtt. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a pénteki negyeddöntőben a szerb-francia párharc nyertesével találkozik majd.

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Olaszország 6, 3. Görögország 6, 4. Georgia 0

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak.