A kapitány elmondta, miért nem tudott olimpiai kvótát szerezni a női pólóválogatott

Mihók Attila, a magyar női vízilabda-válogatott társ szövetségi kapitánya szerint leginkább a gyengébb lövőteljesítmények miatt maradt alul a gárda legfőbb riválisaival szemben az Eindhovenben zajló Európa-bajnokságon, amelyen kedden a negyeddöntőben az olaszoktól kapott ki, így nem szerezhet olimpiai kvótát a kontinensviadalon és csak az 5-8. helyért folytatja a szereplését.

Meg kell tanulnunk, bár sok időnk nincs rá, hogy nem lehet ekkora különbség a lövőteljesítmények között. A görögök ellen sokkal több gólt kaptunk külső körről, mint amennyit szerettünk volna, vagy mi tudtunk volna hozni. Blokkokban is elmaradtunk ma, nagyon hajtottunk és bíztunk a csodában, de az olasz csapat ma jobban játszott nálunk" - nyilatkozta a találkozót követően Mihók Attila.

A szakember hozzátette, a három "jegyzett" ellenféllel szemben három vereség után a fő tanulság, hogy egy "meccset szépen le kell menedzselni négy negyeden keresztül", itt sorrendben a görög, a holland és az olasz csapat ellen is nagy hátrányból kellett volna fordítania az együttesnek. "Ehhez sokkal hatékonyabban kell védekeznünk, és a kaput egyszerűen el kell találni."

A kapitány elmondta, ugyan a játékosok fegyelmezetten végrehajtják azokat, amiket a szakmai stáb kért tőlük, bár ezek ellen a csapatok ellen nem igazán érvényesült a gyorsaság.

A lövőteljesítményünk egyszerűen nem üti meg azt a szintet, mint az ellenfeleinké. Nekünk volt hat olyan lövőhelyzetünk, amikor ha megverjük a blokkot, akkor gólt szerezhetünk, ezekből kettő fölé ment, kétszer pedig telibe lőttük a kapust, miközben az olaszok hatból négyszer simán kivajazzák a fölsőt" - fűzte hozzá Mihók Attila.

A magyarok egyik legjobbja Garda Krisztina volt, aki szerint a rossz védekezés volt a fő oka a vereségnek:

"Védekezésben megint nem sikerült jól működni, elől pedig ma is nagyon bátortalanok voltunk. Nagyon sok helyzetben egyszerűen kapura sem néztünk lövés helyett, így nagyon nehéz gólt lőni. Az utolsó negyedben talán valami elindult, de egy Európa-bajnoki negyeddöntőben az olaszok ellen ez kevés. Nagyon sajnálom" - mondta az MTI-nek.

Vályi Vanda ezúttal is a rossz kezdés miatt volt dühös: "Ismét, mint ahogyan az előző két fontos mérkőzésen is, mi rohantunk az eredmény után. Nem tudom honnan jön ez az egész, mert korábban a görög, a holland vagy az olasz csapat néhány évig még csak meg sem tudott verni minket. Ezért elképesztően dühítő ez az egész, mi erőlködtünk és küzdöttünk, ők pedig könnyű gólokat szereztek. Ez mentálisan és fizikálisan is nagyon fárasztó, egyszerűen demoralizáló az egész, amin képtelenek voltunk tovább lépni."

Mihók Attila és Cseh Sándor együttesének így már csak a februárban, Dohában sorra kerülő világbajnokságon lesz lehetősége kiharcolni a párizsi részvételt, azon a tornán további két kvótát osztanak ki, amire a papírforma alapján három csapat pályázik.