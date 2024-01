Drámai vereséggel távolabb kerültek a magyar női vízilabda-válogatott olimpiai álmai

A magyar női vízilabda-válogatott 12-11-es vereséget szenvedett az olasz csapattól az Eindhovenben zajló Európa-bajnokság keddi negyeddöntőjében, így nem szerezhet olimpiai kvótát a kontinensviadalon és csak az 5-8. helyért folytatja a szereplését.

Az Eb eddigi legfontosabb összecsapására a 15 fős keretből a horvátok ellen szemsérülést szenvedő Gurisatti Gréta, és Szabó Nikolett maradt ki.

Két kihagyott magyar fórral indult a találkozó, az olaszok pedig akcióból szereztek vezetést. Gyorsan jött a magyar egyenlítés, Garda egy passz után értékesítette a harmadik előnyt. Az olaszok az első fórjukat még elrontották, de a másodikat már belőtték és egy ötméteressel növelhették volna előnyüket, azonban ilyen szinten ritkán látható módon Marletta kezéből lövés közben kicsúszott a labda. Az olaszok ezzel együtt is el tudtak lépni, Bettini tökéletesen lőtte ki a jobb felsőt, a túloldalon Parkes centerből állította vissza az egygólos különbséget. Kevesebb mint fél perccel a negyed vége előtt újra betaláltak az olaszok, a veterán Bianconi már a harmadik találatát jegyezte.

A második negyedet Leimeter fórból szerzett gólja nyitotta, majd egy remek védekezés után Vályi úszott meg és fejezte be a ziccert, kiegyenlítve ezzel. Az olaszok válaszul belőttek egy előnyt, a magyarok viszont kihagyták a magukét, Bettini pedig egy percen belül visszaállította a kétgólos különbséget.



Mihók Attila időt kért a következő fór megjátszása előtt, de Keszthelyi pattintása még csak kaput sem talált. A túloldalon az olasz center viszont ötméterest harcolt ki, amit Avegno értékesített. A magyarok Garda újabb távoli bombájával maradtak "lőtávolban", Magyari pedig hátrányban védett még egy fontosat a félidőt jelző dudaszó előtt.



A harmadik felvonás elején Keszthelyi értékesített néhány lóbálás után egy fórt, Bianconi azonban negyedszer is betalált. Ötméteresből Garda alakította újra minimálisra a különbséget, Marletta azonban rossz helyzetből is megtalálta az utat Magyari kezei mellett a hálóba, Mihók Attila ekkor küldte a kapuba Neszmély Boglárkát. A fiatal hálóőr rögtön egy szép védéssel kezdett, elől viszont rossz megoldásokat választottak a társak, Marletta ejtésével szemben pedig már tehetetlennek bizonyult. A magyar reményeket Garda tartotta életében, újra távolról pattintott gyönyörűen a hálóba, a másik oldalon Marletta azonban nagyon elkapta a fonalat és újabb nagy gólt lőtt, Magyari pedig visszaúszott a kapu elé. Hosszú idő után sikerült úgy megjátszania a magyaroknak egy fórt, hogy valaki tiszta lövőhelyzetbe került, Rybanska volt a befejező. A negyed vége előtt még létszámfölényben támadhatott a magyar csapat, de Leimeter lövése a jobb kapufán csattant.

A záró játékrész mindkét oldalon kihagyott lehetőségekkel indult, ez pedig a kétgólos előnyben lévő olaszok malmára hajtotta a vizet. A gólcsendet Vályinak sikerült megtörnie három perc után, az olaszok centere azonban újabb ötöst harcolt ki, Avegno pedig ezúttal is biztos kezű végrehajtónak bizonyult. Keszthelyitől egy rossz bejátszás, majd emberelőnyben egy kapufa érkezett, de az olaszok is hibáztak, Mihók Attila pedig fórban időt kért. A megbeszélés után újra Keszthelyi vállalta a felelősséget, első lövése még kipattant a keresztlécről, másodjára viszont egy gyönyörű ejtéssel betalált. Garda remek védekezése után 1:17 perccel a vége előtt mehetett az egyenlítésért a magyar csapat, Mahieu pedig kiállítást harcolt ki: a fórt talán a legrosszabb helyzetben lévő Szilágyi lőtte el a végén, az olasz kapus könnyedén védett. Az órán 33 másodperc maradt, ebből az olaszok 25-öt eljátszottak, az utolsó lövés Gardáé volt, de mellé durrantott, így 12-11-re nyert a rivális.

Mihók Attila és Cseh Sándor együttesének így már csak a februárban, Dohában sorra kerülő világbajnokságon lesz lehetősége kiharcolni a párizsi részvételt, azon a tornán további két kvótát osztanak ki, amire a papírforma alapján három csapat pályázik.

A hollandiai kontinensviadalon a magyarok a szerdai szünnap után csütörtökön a britek ellen folytatják a szereplésüket.

Női Európa-bajnokság (Eindhoven):

negyeddöntő:

Olaszország-Magyarország 12-11 (4-2, 3-3, 4-4, 1-2)

gólszerzők: Bianconi 4, Avegno, Marletta 3-3, Bettini 2, illetve Garda 4, Vályi, Keszthelyi 2-2, Parkes, Leimeter, Rybanska 1-1