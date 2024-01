Lékai Máté nem volt elégedett

A magyar férfi kézilabda-válogatott 26-24-re legyőzte Montenegrót az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában. Mikler Roland távollétében a Ferencváros klasszis irányítója, Lékai Máté lett a csapatkapitány, aki a mérkőzés után értékelt az M4 Sport kamerái előtt.

"Tipikus első mérkőzés volt, rengeteg hibával. Nem befolyásol semmit, hogy csapatkapitány vagyok, ha nem lettem volna az, akkor is ugyanúgy éltem volna meg ezt a mérkőzést. Magam sem értem, hogy miket csináltam néhány pillanatban, de a lényeg az, hogy a végén a Pala (Palasics Kristóf) megfogta és ezzel megvan a két pont, de ennél nyilván mindenképp jobb játék kell a következő mérkőzéseken. De ha minden meccsen ilyen rosszul játszunk és nyerünk a végén, akkor azért nyilván boldogok leszünk. Úgy érzem az első félidőben jobbak voltunk, a másodikban viszont megálltunk és nagyon nyögvenyelős volt mind a két csapatnak a támadójátéka, mivel a védekezések jól összeálltak. Nüanszok döntöttek, hogy iksz lesz vagy nyerünk. Nyilván majd kielemezzük a mérkőzést, de mostantól már a szerbekkel kell majd foglalkoznunk. Minden mérkőzés más. Nem gondolom azt, hogy azért, mert ma rosszul ment a játékunk, akkor nem játszhatunk jól a szerbek ellen, úgyhogy remélem, hogy jól fogunk és azt a mérkőzést is megnyerjük" - mondta a válogatott újdonsült csapatkapitánya, Lékai Máté.

A mérkőzés egyik hőse Palasics Kristóf volt, aki tíz védéssel járult hozzá a magyar győzelemhez, ráadásul kulcsfontosságú pillanatokban mutatott be nagy bravúrokat.

"A legvégén arra tudtam csak gondolni, bármi lesz, be kell vetődnöm és valahogy ki kell védenem. Nagyon örülök, hogy ez most így sikerült. Ez a győzelem nagyon fontos nekem egyénileg is, illetve csapatszinten is fontos volt, hogy sikerrel kezdjük az első mérkőzést. Kavarognak még bennem az érzések, de nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült debütálnom. Azt is tudom, hogy voltak hibáim, nem is egy, viszont ezeken folyamatosan próbálok javítani. A társaktól és a stábtól kapott biztatás szerintem egy sportolónak az egyik legfontosabb dolog, nyilván az önbizalmon is sokat segít. Így innen is szeretném megköszönni a szakma stábnak a bizalmat, hogy úgy döntöttek, én kezdhetek ezen a meccsen. Tényleg szívem-lelkem próbáltam kitenni és ezzel a lehetőséggel élni.

Úgy gondolom, ez egy álom minden sportolónak, hogy egyszer a hazáját képviselhesse. Számomra is óriási dolog volt, az utánpótlás válogatottakat is végig jártam, és az, hogy most itt lehetek és egy ilyen mérkőzést így meg tudunk nyerni, az egy olyan álomnak a beteljesülése, ami elképesztő dolog. Ezért dolgozik az ember minden egyes nap, hogy ilyen pillanatokat megéljen, amik örökre szóló emlékek" - értékelt Palasics Kristóf.