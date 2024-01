Megható ajándékot kapott a szerbek elleni meccs előtt a magyar kapitány

A magyar vízilabda-válogatott péntek délután a szerbekkel játszik majd az Európa-bajnokságon azért, hogy a legjobb négy közé kerüljön. A mindig pikáns meccs előtt ajándékot kapott a magyar kapitány.

Ez a meccs most nekik fontosabb

Varga Zsolt, a magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a szerbek elleni pénteki csúcsrangadóra készül. A zágrábi Európa-bajnokság negyeddöntője előtt a horvátok szép ajándékkal lepték meg Varga Zsoltot - írja a Magyar Nemzet..

A délután háromkor kezdődő meccs előtt a szerbek izgulhatnak jobban, ugyanis ők még nem szereztek olimpiai kvótát, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Varga Zsolt viszont megtehette, hogy a világbajnoki címvédő együttes több klasszisának, jellemzően az idősebbeknek ezúttal felmentést adott a torna alól.

A magyar válogatott fiatalokkal teletűzdelve is megállja a helyét, sőt több ifjú játékos is rangot vívott ki magának a csoportkörben az Olaszország elleni 10-5-ös győzelemmel. E mérkőzés másnapján a házigazda horvátok nemes gesztusként szép ajándékkal kedveskedtek Varga Zsoltnak. A magyar válogatott 2000-ben olimpiai bajnok szövetségi kapitánya 1997–2001 között a zágrábi Mladost játékosa volt. Erre emlékezve a klub elöljárói a csapat jelenlegi komplett szerelésével lepték meg a magyar szakvezetőt. Amit talán úgy is értelmezhetünk, a horvátok inkább nekünk drukkolnak péntek délután.