Tűzforró meccs jön a mínusz 29 fok árnyékában

Két videózással és egy edzéssel telt el a magyar férfi kézilabda-válogatott szünnapja Münchenben. A mieink most arra készülnek, hogy a péntek esti győzelmet követően vasárnap újabb sikert érjenek el, ezúttal Szerbia ellen. A szünnapon meglátogattuk a csapatot a müncheni szállodában.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Münchenből.

Nehezen akart szombaton délben magához térni München - legalábbis ezt tapasztaltam, amikor átvágtam a városon, hogy találkozzam a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjaival. A hétvégi napokon az itteni metró (U-Bahn) is csak 10 percenként jár, de ez bőven elég. A Bayern München amúgy is lejátszotta már soros bajnokiját pénteken este, szóval nem volt miért és hova sietni senkinek. A mínusz 8 fokos hideg és a városra makacsul rátelepedő szürke páraréteg amúgy sem vonzotta a járókelőket. Bezzeg az ide nem messze lévő Zugspitze, azaz Németország legmagasabb pontja!

Ott szombaton reggel mínusz 29 fok volt (fent a hegyen), de a makacsul fújó szél miatt a hőérzet minusz 40 fokos volt.

Ami a magyar csapatot illeti, nekik nem kellett ilyen viszontagságokat átélniük. A város egyik csendesebb negyedében megbúvó hotelben kora délután találkoztunk a játékosokkal. A csapat egyik újonca (mármint a világversenyes szereplés szempontjából most debütáló) Krakovszki Zsolt csak akkor volt egy pillanatra szomorú, amikor megtudta, hogy ikertestvére nem játszik Montenegró ellen. "Azért ezt túl lehet élni, bár tényleg jobban szerettem volna, ha mind a ketten pályán vagyunk" - mondta az Origo kérdésére a magyar válogatott fiatal játékosa. Nekem egészen elképesztő érzés, hogy egy évvel ezelőtt még tévén néztem a svédországi világbajnokságot, most meg itt vagyok azokkal a játékosokkal, akiket akkor a távolból csodáltam. De nem szabad, hogy elvigyen a hév, szóval ésszel kell megélnem mindezt.

Sokan mondták, hogy jól játszottam Montenegró ellen, két hibám azért akadt, azon leszek, hogy minél kevesebbet bakizzak a következő meccseken. A szüleim is itt voltak a lelátón, nekik biztosan óriási büszkeség, hogy idáig eljutottam. A meccs előtt nem láttam őket, de a mérkőzés után, amikor kimentünk a szurkolókhoz, tudtam velük egy keveset beszélni. Szerintem nagyszerű, hogy győzelemmel kezdtünk, ez sokat lendíthet a csapaton. Nem vagyok izgulós tipus, de azért egy ilyen Eb-mérkőzést nem lehet összevetni egy hazai bajnoki összecsapással. Itt tényleg világsztárok kézilabdáznak, bármerre nézek, szembejön egy."

Bánhidi Bence, a magyar csapat egyik legrutinosabb játékosa szerint a Montenegró ellen aratott győzelem sokat lendített a csapaton. Reggel, amikor felkeltem, kicsit fájt itt-ott, de ez természetes, ha az ember ennyit játszik egy meccsen. A szünnapok lehetőséget adnak regenerációra, de nem kell félni, bírni fogom és a csapat is rengeteg taralékkal rendelkezik még. A posztomon szerencsére vannak olyan játékosok, akik segítenek majd, hogy megfelelő legyen a rotáció.

A péntek esti mérkőzés után nagyon nehezen tudtunk elaludni. Amit lehetett megtettünk, kulcsmeccs volt, nem volt szabad veszíteni. Tudtam azt is, hogy sokat fogok játszani, erre pedig így készültünk. Ha bejutunk a középdöntőbe, akkor 7 meccset kell lejátszani, ami nem egyszerű feladat. Ezt azonban évek óta tudjuk, bele kell szokni ebbe a ritmusba. Oda kell figyelnem arra, hogy mit eszek, hogyan pihenek, nem egyszerű feladat ez. A szerbek ellen vasárnap szeretnénk kevesebb hibával játszani, s természetesen nyerni is. Azon fog múlni, hogyan áll össze majd a védekezésünk, ez lesz a kulcsa annak a meccsnek."

Rosta Miklós szintén bizakodva tekintett a vasárnapi meccs elé. "A Monetenegró elleni meccsen megvolt a lehetőségünk, hogy korábban lezárjuk a találkozót, de ez nem sikerült. Rossz játékkal, sok hibával tudtunk nyerni, ez erőt ad. Egy világversenyen mindig ilyen az első mérkőzés. Senki sem gondolta azt, hogy 15 góllal fogunk nyerni ezen az összecsapáson. Természetesen az is benne volt ebben a meccsben, hogy nem nyerünk vagy döntetlen lesz, ami azért alapvetően írta volna át az álmainkat. Jó, hogy nem így történt. Ahhoz, hogy be tudjunk jutni a 12 közé, még legalább egy győzelem kell. Itt csapatszinten kell gondolkodni, másképp nem lehet lemendzselni ezt a két hetet. A csapaton belüli kohézió szerintem rendben van, itt mindenki ugyanazért hajt.

Szerintem nagyon összetart ez a társaság, legyen az edzés, meccs vagy szállodai tartózkodás. A szünnap sem azt jelenti, hogy egész nap csak fekszünk és hesszelünk, néha a szünnap melósabb, mint a meccsnap. Nagyon szeretnénk vasárnap újra örömet szerezni a magyar szurkolóknak, azt hallottuk, hogy nagyon sokan jönnek otthonról. Jó védekezést kell kitenni a pályára, ez lesz mindennek az alapja. Az is jó lenne, ha a támadójátékunk javulna, kevesebb eladott labda és néhány gyors indítás jó lenne még, hogy biztosan nyerjünk."

Ligetvári Patrik szerint az első meccs volt itt a legnehezebb. "A legfontosabb, hogy megvan a két pont, mindent ez alapozhat meg. Nem is tudom, mi lett volna, ha nem nyerünk Montenegró ellen. Most a szerbek következnek. Néhány percet láttunk már pénteken a szerbek Izland elleni meccsét, sok tanulságot lehetett levonni ebből. A mi játékunk hektikus volt, többször megnyerthettük volna a mérkőzést, de nem tudtuk. Szerbia és Izland ellen nem fér bele ennyi technikai hiba. Viszont a nyitómeccsen szerintem taktikailag jól játszottunk.

A fiatalok nagyon jól szálltak be a csapatba, ez óriási dolog. Nekik ez volt az első olyan meccs, amit ennyi néző előtt játszottak, nem lehetett könnyű dolguk. Ami az olimpiai selejtezőt illeti, ezzel mi most nem foglalkozunk, csak az Európa-bajnokság van a fókuszban. Úgy érzem, hogy ez a csapat tényleg mindenre képes. Bárkit le tud győzni, de bárkitől ki is kaphat."

A magyar csapat vasárnap 20.30-kor Szerbia ellen folytatja az Európa-bajnokságot Münchenben.