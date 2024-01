Négy veretlen meccs után kapott ki a Fradi a Bajnokok Ligájában

Az elmúlt idényben döntős Ferencváros vendéglátóként 33-28-ra kikapott a tavaly negyedik Esbjergtől a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 10. fordulójában, szombaton.

A 44. születésnapját épp szombaton ünneplő Allan Heine vezetőedző együttesére nehéz feladat várt vendéglátóként, ugyanis a remek formában lévő, a B jelű nyolcast nyolc győzelemmel és egy vereséggel vezető Esbjerg érkezett Érdre, soraiban a decemberi világbajnokság legértékesebb játékosának választott norvég Henny Reistaddal.

A négy forduló óta veretlen Ferencváros jól kezdte a mérkőzést, különösen támadásban jeleskedett, olykor kifejezetten látványos gólokat szerzett, dán riválisa Reistad és a korábban Győrben kézilabdázó Nora Mörk vezérletével azonban tudta tartani a lépést, kihasználva a gyengébb hazai visszarendeződéseket. Két gólnál nem is alakult ki nagyobb különbség, noha a félidő derekától Böde-Bíró Blanka is jobb teljesítményt nyújtott, mint a vendégek hálóőre. A játékrész hajrájában több hiba is becsúszott támadásban a magyar klubnál, ennek ellenére egygólos előnnyel vonulhatott pihenőre a magas iramú, kiélezett összecsapáson.

A fordulást követően is érvényesült az Esbjergben Mörk és Reistad világklasszisa, miközben koncentrációban és állóképességben is jelentkeztek hiányosságok hazai részről, ám ellépni nem tudott a dán együttes. Mintegy fél percnyi kettős emberelőny ellenére sem tudott egyenlíteni a Ferencváros, amelynél támadásban is kevesebb volt a kreatív megoldás, sőt, három találattal ellépett a rivális (21-24). Noha többször is lett volna lehetőség a zárkózásra, ezekkel nem tudott élni a kulcsfontosságú pillanatokban hibázó, fáradó FTC, így 30-25-re távolodott az Esbjerg. A hajrában időnként hét a hat ellen támadó dán csapat végül öt találattal kerekedett felül, Mörk 11, Reistad 10 góllal vette ki részét a sikerből. Ferencvárosi részről Dragana Cvijic és Klujber Katrin egyformán hatszor volt eredményes.

A Bietigheim három magyar kézilabdázója nélkül 33-29-re győzött az IK Sävehof otthonában. Szikora Melinda és Faluvégi Dorottya sérült, a Buducnost Podgoricában az idényben a BL-ben már pályára lépő Háfra Noémire pedig legkorábban csak az egyenes kieséses szakaszban számíthat majd a német együttes.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 10. forduló:

B csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Team Esbjerg (dán) 28-33 (16-15)

lövések/gólok: 49/28, illetve 45/33

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 5/5

kiállítások: 4, illetve 4 perc