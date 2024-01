Kéziabdaőrület előtt Magyarország - már vasárnap a középdöntőbe juthatunk

Az eredmények kedvező alakulásának segítségével már vasárnap este a középdöntőbe juthat a magyar férfi kézilabda-válogatott a müncheni C-csoportban az Európa-bajnokságon. Az ellenfél, a szerb válogatott nyakán ott a kés, mert ők már az életükért küzdenek ellenünk. Óriási csata és telt ház várható az Olympiahalléban.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Münchenből.

A világ legbetegebb kézilabdameccse

A kézilabdavilág most éppen a Feröer-szigetek csapatán (és szurkolóin) hüledezik. Van min csodálkozni. Az Eb-újonc kiscsapat szombaton késő este döntetlent játszott a végső győzelemre is esélyes Norvégia ellen. Ez az Európa-bajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. A folyamatosan fejlődő feröeri csapatra jó lesz odafigyelni, mert ha így folytatódik tovább, hamarosan a kontinens komoly együttesei közé emelkedhetnek. Arról nem is beszélve, hogy a szigetekről 5000 szurkoló érkezett meg Berlinbe. Mivel Feröeren 53 ezren laknak, könnyű kiszámolni, hogy az ország teljes népességének 10 százaléka itt van Németországban.

Mondanom sem kell, hogy a feröeri csapat teljesítménye sokkolta Norvégiát. A skandináv ország sportsajtója még vasárnap reggel sem tudta megemészteni, ami Berlinben történt. A VG című norvég lap újságírója egyenesen úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi kézilabdázás valaha volt legnagyobb szenzációja zajlott le a német fővárosban. Ez a legbetegebb meccs, amit valaha játszottam. Végig volt erőnk játszani olyan játékosok ellen, akikre eddig felnéztünk, mint például Sagosen. Óriási mulatság volt 5000 rajongó előtt kézilabdázni, akik egyszerűen elképesztőek" – mondta a feröeri csapat játékosa, Oli Mittun.

Szerbia nyakán ott a kés

Térjünk akkor most már át a müncheni C-csoportra, ahol vasárnap este Magyarország-Szerbia (20.30) és Izland-Montenegró (18.00) mérkőzéseket rendeznek. Azzal, hogy a szerbek pénteken 3 gólos vezetésükről döntetlenre adták a meccset Izland ellen, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Azt is mondhatnánk, hogy a nyakukon a kés, mert nekik már nem fér bele egy újabb botlás. A magyar csapatnak viszont egy esetleges győzelem megnyitná a kaput a kölni középdöntő felé.

A szerb férfi kézilabda-válogatott az utóbbi időben lassú fejlődésen ment keresztül. Szövetségi kapiányuk, Toni Gerona sokat tett az előrelépésért és most ők is azért küzdenek, hogy elérjék az Eb-ről az olimpiai selejtezőt - de nem lesz könnyű dolguk. Az a C-csoport első fordulójában világosan látszott, hogy Izlandot, Montenegrót és Szerbiát is nyomasztja a tudat, hogy nem tagjai az olimpiai kvalifikációs torna mezőnyének. A magyarok hála az égnek ebből a szempontból sokkal könnyebb helyzetben vannak, nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Az első meccsen elért 26-24-es győzelem erőt adhat a folytatásra, ebben a játékosok is egyetértenek.

Nem kell félni Szerbiától

Bár a C-csoport valóban nagyon kiegyensúlyozott, szó sincs arról, hogy rettegni kellene a vasárnap esti ellenféltől. Ugyanakkor a Montenegró ellen mutatott játéknál sokkal jobb teljesítmény kell ahhoz, hogy esélyünk legyen a győzelemre.

"A szünnapok lehetőséget adnak regenerációra, de nem kell félni, bírni fogom és a csapat is rengeteg taralékkal rendelkezik még. A posztomon szerencsére vannak olyan játékosok, akik segítenek majd, hogy megfelelő legyen a rotáció. A szerbek ellen vasárnap szeretnénk kevesebb hibával játszani, s természetesen nyerni is. Azon fog múlni, hogyan áll össze majd a védekezésünk, ez lesz a kulcsa annak a meccsnek" - nyilatkozta az Origónak a magyar csapat egyik kulcsembere, Bánhidi Bence.

Rosta Miklós így vélekedett: "Ahhoz, hogy be tudjunk jutni a 12 közé, még legalább egy győzelem kell. Itt csapatszinten kell gondolkodni, másképp nem lehet lemendzselni ezt a két hetet. A csapaton belüli kohézió szerintem rendben van, itt mindenki ugyanazért hajt. Nagyon szeretnénk vasárnap újra örömet szerezni a magyar szurkolóknak, azt hallottuk, hogy nagyon sokan jönnek otthonról. Jó védekezést kell kitenni a pályára, ez lesz mindennek az alapja. Az is jó lenne, ha a támadójátékunk javulna, kevesebb eladott labda és néhány gyors indítás jó lenne még, hogy biztosan nyerjünk."

Telt ház lesz az Olympiahalléban?

A hivatalos jegyértékesítő felületeken már napok óta nem lehet belépőhöz jutni, éppen ezért könnyen elképzelhető, hogy telt ház előtt játszik a két csapat vasárnap este Münchenben. Már az első meccsen is nagyon jó hangulatot teremtettek a magyar szurkolók, de a hírek szerint a vasárnap esti találkozóra még többen érkeznek Magyarországról. A feltételek tehát biztosítottak, minden készen áll arra, hogy egy nagyszerű mérőzésen, jó játékkal legyőzzük a szerbeket. Az EHF norvég bírópárosra bízta a meccs levezetését, nagyon bízunk aban, hogy nem ők lesznek a főszereplők.