Szita Zoltán: Izland ellen is a győzelem lesz a cél

A magyar férfi kézilabda-válogatott újabb elképesztően szoros meccset nyert meg a németországi Európa-bajnokságon. A Szerbia elleni siker után a csapat átlövője, Szita Zoltán értékelt.

A két gólt szerző átlövő nem meglepő módon a kevesebb elkövetett hibában, és a nagyszerű kapusteljesítményben látta a szerbek elleni győzelem kulcsát.

"Ami hibákat az első meccsen elkövettünk, azokat most redukáltuk, sokkal kevesebbet hibáztunk, mint az első meccsen, ennek köszönhetően tudtuk dominálni végig a mérkőzést. Voltak szakaszok, amikor a fáradtság miatt csökkent a koncentráció, olyankor mindig kicsit vissza tudtak zárkózni, de a végén összességében egy magabiztos győzelmet könyvelhetünk el. A kapuban is sokkal stabilabbak voltunk, mint az első mérkőzésen, Bartucz Laci szenzációsan szállt be a meccsbe, ez is kellett, hogy nagyobb különbséget tudjunk kialakítani, amiben már kényelmesebben lehet kézilabdázni" - mondta az OTP Bank Pick Szeged játékosa a lefújás után az M4 Sportnak adott nyilatkozatában.

A mieink kedden 20.30-tól Izland ellen zárják a csoportkört, egy olyan találkozóval, aminek a továbbjutás szempontjából már nincs, a folytatást illetően azonban nagyon is van tétje.