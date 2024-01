Magyar csodagyőzelem és továbbjutás a férfi kézilabda Eb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatott csodás teljesítménnyel 28-27-re győzött Szerbia ellen Münchenben és ezzel a győzelemmel bejutott a középdöntőbe. A szerbek elleni meccsen a kapus, Bartucz László, Máthé Dominik és Bánhidi Bence játszott kiemelkedően. Ez a győzelem azt jelenti, hogy a mieink az utolsó, Izland elleni csoportmeccs eredményétől függetlenül középdöntősök.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Münchenből.

Óriási lehetőség előtt állt a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely a szerbek vasárnap esti legyőzésével két forduló után máris biztosíthatta helyét a kölni középdöntőben. A csoport első meccsén Izland végletekig kiélezett csatában 31-30-ra legyőzte Montenegrót. A délszláv csapat ezzel elszállt, ők már semmiképpen sem juthattak tovább ebből a négyesből. Pedig megvolt arra a sanszuk hogy akár győzzenek Izland ellen, amely továbbra sem tűnik meggyőző csapatnak.

Ami a magyarokat illeti, Chema Rodriguez szövetségi kapitány nem változtatott a kimaradók ugyanazok voltak, mint két nappal korábban. Azaz a kapus Andó Arián és Imre Bence, Krakovszki Bence valamint Szöllősi Szabolcs nem kapott lehetőséget. A szerbek nyakán ott volt a kés, rajtuk csak a győzelem segíthetett, semmi más.

Az előre beharangozott telt háztól messze voltunk, mert az izlandi közönség hazament. Az Izland-Montenegró meccsen valóban minden hely foglalt volt az Olympiahalléban. Igaz, Magyarországról így is nagyon sokan érkeztek a bajor városba.

Az első magyar támadásnál Ancsin eladta a labdát, majd Lékai is technkai hibát követett el, így a szerbek szerezték meg a vezetést. Nem sokkal később egyenlítettünk, majd hetesre hetessel feleltünk és Máthé Dominik góljával 2-2 lett az állás. A 7. percben Szita Zoltán góljával először vezetett az ekkor előnyben játszó magyar csapat. Nem sokáig örülhettünk, mert a szerbek gyorsan dobtak kettőt, az egyiket egy magyar labdaeladás után.

Szinte minden szerb lövés góllal végződött, a kapuban Palasics nem nagyon találkozott a labdával, de ez igaz volt a másik oldalra is. A 11. perrcben Ilics góljával már 7-5-re vezetett az ellenfél. Ekkor Bánhidi szenzációs lefordulással lőtt egy gólt és intézett el egy emberelőnyt a magyaroknak. Lékai befutása is gólt ért, 7-7 lett az állás. Sőt, Rosta is betalált, majd 4-0-s szériát csinált csapatunk. Elképesztő lendületbe jött Magyarország és ezt jó volt látni.

Szerbia hosszú idő után Kukics góljával szépített, majd egy csodás Bodó-Rosta összjáték után 10-8 lett az állás. Tűzbe jött a magyar közönség, mert Palasics is védett egyet. Krakovszki Zsolt kezében ott volt a három gólos vezetés lehetősége, de a kapus védett. Kár volt ezért, mert az ellentámadásnál Sipos kapott két percet, a szerbek meg hetest. Ezt már nem védte kapusunk, így három helyett egy gólra csökkent az előny (10-9). Szerencsére Bánhidi újabb góljával visszaállt a közte kettő.

Ezt a távolságot tartotta Magyarország az első félidő hajrájához közeledve. A 27. percben Bodó-Bánhidi álompassz, majd gól, 13-10 ide, zseniális összjáték volt ez is. Nemanja Ilics heteséhez Bartucz László állt be a kapuba, de nem tudott védeni. Aztán pillanatok alatt jött az újabb szerb gól és máris ott voltak megint a nyakunkon. Fél perccel a szünet előtt időt kért a magyar kapitány, majd a rosszul fújó norvég bírók belefújtak Bodó góljába. Nagy pech volt ez, mert így csak egy góllal, 14-13-ra vezetett Magyarország a szünetben.

A második félidőben tovább kellett folytatni az első 30 percben látott játékot. A magyarok teljesítménye az első játékrészben sokkal jobb volt, mint két nappal ezelőtt. Gyors gólváltással indult a folytatás, tőlünk Máthé Dominik volt hetesből eredményes.

A szerbek kapujába Cupara állt be és rögtön két nagy védéssel mutatkozott be. Szerencsére Sipos ziccerénél már tehetetlen volt. Ancsin a második kétpercesét kapta meg, ez sem jött jól ekkor. Máthé Dominik nagy gólt lőtt, de mindenre volt válaszuk a szerbeknek. A 38. percben döntetlen volt az állás. Ekkor cserélt kapust Magyarország, Bartucz László érkezett meg. Máthé Dominik pedig ekkor vezérré lépett elő.

Cupara nagyot ment a szerb kapuban, de Bánhidi lövésénél tehetetlen volt. 20-18-ra vezettünk a 43. percben. Bóka ziccerben lépett ki, de a kapufa tövére lőtt, nem akartunk hinni a szemünknek, de akkor sem, amikor Bartucz védett egy hatalmasat. Bóka jóvátette a hibáját, szépen pörgetett, negyedórával a vége előtt 21-18-ra vezetett Magyarország.

Sőt, Szita gólja után a 47. percben először vezetett négy góllal Magyarország. De ezen az estén Bartucz László lehúzta a rolót, az ő teljesítménye alapozta meg azt, hogy 10 perccel a vége előtt a magyar csapat nagyon biztosan vezetett.

Idegesek voltak a szerbek is, megmutatták, hogy kell eladni egy labdát. Ez 23-20-as magyar vezetésnél történt. A másik vezér, Máthé Dominik is óriásit játszott. Az ő góljával lett 24-20. És ne feledkezzünk meg Bánhidiről sem, aki szintén e meccs királyának bizonyult.

Az utolsó 7 percre négy gólos előnnyel fordult be Magyarország. Csak rajtunk múlt tehát, hogy megnyerjük-e ezt a meccset. Időkérés után sajnos mi kaptunk gólt, ezzel 25-22-re jöttek fel a szerbek.

Négy és fél perccel a vége előtt Miloszavljevics átlövésével két gólra csökkent a mieink előnye, de Fazekas egészen elképesztő betörése után ismét három volt közte. A magyarok is érezték, hogy kell a biztatás, a csarnokban zengett a "mindeki szurkoljon" rigmus. Három perccel a vége előtt egy hetesből megint két gólra feljöttek a szerbek, de ekkor Léka lőtt csodálatos gólt a bal alsóba. A gól után zúgott a "mindent bele", de ez nem zavarta Marszenicst, aki egy lefordulás után értékesített egy ziccert. A szerb gól azonban nem zavarta meg a mieinket, Fazekas tálalása után Bánhidi lőtt újabb védhetetlen gólt, így a mieink másfél perccel a vége előtt ismét három góllal vezettek.

Az időkérés után a szerbek egy kínai figurával próbálkoztak, de kidobták a labdát a játéktérről, ezzel pedig eldőlt, hogy a magyar csapat megnyeri a meccset. Fél perccel a vége előtt a szerbek még lerohanásból lőttek egy gólt Vukasin Vorkapics révén, majd az időkérés után Lékai egy eladott labdával sokkolta a szurkolókat, de hiába az értékesített szerb ziccer, a magyar válogatott a második meccsét is megnyerte az Európa-bajnokságon, ezzel pedig továbbjutott a csoportjából.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, C csoport:

Magyarország-Szerbia 28-27 (14-13)

München, v.: Jorum, Kleven (norvégok)

lövések/gólok: 42/28, illetve 44/27

gólok hétméteresből: 3/2, illetve 4/4

kiállítások: 8, illetve 12 perc

Magyarország: Palasics - Bóka 1, Szita 2, Lékai 3, Bánhidi 9, Ancsin 1, Krakovszki Zs. 1, cserék: Sipos 2, Ilic, Máthé 5, Rosta 2, Bodó 1, Fazekas 1, Ligetvári, Bartucz