Izland is reszkethet, a magyar férfi kézisek eddig csodát tesznek az Eb-n

Az előzetes várakozásokat messze felülmúlva, két győzelemmel, két forduló után már a középdöntőben van a magyar férfi kézilabda-válogatott a németországi Európa-bajnokságon. A szerbek elleni vasárnap esti 28-27-es győzelem sokáig emlékezetes marad, de ami ennél is fontosabb, hogy a jelek szerint Chema Rodriguez szövetségi kapitánynak van csapata. Olyan, amelynek a tagjai képesek meghalni egymásért.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Münchenből.

Reszkess Izland, jönnek a magyarok!

A több mint 1000 főnyi magyar közönség lelkesen ünnepelte kedvenceit vasárnap késő este Münchenben az Olympiahalléban.

A magyar csapat tagjai rászolgáltak az elismerésre, mert néhány kiemelkedő egyéni teljesítménynek köszönhetően, de igazi csapatmunkával győzték le a nagyon erős szerb válogatottat. Jöjjön most néhány vasárnap esti gondolatfoszlány a főszereplőktől.

A főszereplők gondolatai

"A végén azért kissé szorossá tettük a meccset, de a lényeg, hogy nem kaptunk ki" - mondta az Origo kérdésére Lékai Máté. "A meccsen a védekezés fantasztikusan összeállt, amelyet a második félidőben Bartucz Laci kapusteljesítménye fejelt meg. Minden jó, ha jó a vége, nyertünk és bent vagyunk a középöntőben.

Azt hiszem, nem sokan fogadtak volna arra, hogy két forduló után továbbjutunk ebből a nagyon erős négyesből. Ellenfeleink biztosan nem gondoltak arra, hogy megverjük őket. Iszonyatosan kiélezett ez a négyes, lement négy meccs, egy sem hozott 3 gólosnál nagyobb különbségű győzelmet. Egy-egy labdán, egy-egy jó vagy rossz döntésen múlik minden. Sokkal jobban játszottunk, mert az első meccs mindig nehéz. A montenegrói csapatot sokan lebecsülték, ez hiba volt. Izland ki is eshet, nagy lesz nekik a tét, főleg az olimpiai selejező miatt. Minden meccset szeretnénk megnyerni és két ponttal továbbmenni a középdöntőbe, most ez a cél. Izland a legerősebb, de nem verhetetlen. Ez egy felejthetetlen este volt."

Bartucz László, a magyar csapat kapusa: "Rákészültem erre a meccsre is. Nem izgultam túl, megvolt a fókusz, a védekezés összeállt, nem volt annyira nehéz dolgom. Jó lenne ezt a teljesítményt végigvinni. Mi nagyon egyben vagyunk, ez a titok, egymásért tudunk küzdeni.

Plusz ott van a taktikai fegyelem, amit maximálisan betartunk. A végén voltak meleg pillanatok, nagyon észnél kellett lenni. Nem adta fel a szerb csapat. Izland ellen ugyanígy fogunk küzdeni és elsőként szeretnénk továbbjutni a csoportból. A való életben nem vagyok ideges, most sem érzem, hogy szétrobbannék, de azért a meccsen voltak őrült pillanataim."

A magyarok közül a legjobb egyéni teljesítményt Bánhidi Bence nyújtotta, aki 9 gólt dobott. Ő így beszélt az Origónak: "Ez nem elsősorban rólam, hanem a csapat teljesítményéről is szólt. A srácok jobbnál jobb labdával tömtek, ezeket nekem be kellett dobnom, ami sikerült is. De a lényeg nem én vagyok, hanem a csapat, amely időnként csúszott-mászott, időnként parádézott, de ami a lényeg: nyert! Nekünk ez a mérkőzés is olyan volt, mintha döntőt játszottunk volna, igaz, a szerbeknek is. Biztos voltam abban, hogy jobban fogunk játszani, mint az első meccsen és nekem lett igazam. Sokkal koncentráltabbak voltunk, támadásban nem adtuk el annyi labdát. Le a kalappal mindenki előtt. A beállós játék most nagyon ment, jó, hogy bíztak bennem a srácok. Most már Izland ellen kell felkészülni, a nyomás most már nem rajtunk, hanem rajtuk lesz, ennek megfelelően szeretnénk játszani."

A védekezésben kulcsszerepe volt Sipos Adriánnak, aki a következőket mondta: "Azt nem mondanám, hogy másik magyar csapat játszott, hiszen mi ugyanazok a srácok vagyunk, akik az első meccset talán egy kicsit nehezebben vették. Láthattuk, hogy Izland mekkorát küzdött Montenegró ellen. A szerbek ellen mi most fokoztuk a nyomást. Kevesen gondolták, hogy két meccs után a 12 között vagyunk. Már csak azért sem, mert a legutóbbi, hazai rendezésű Európa-bajnokság nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna.

Ez minden sportolóban mély nyomot hagy, de az a lényeg, hogy mi hittünk magunkban és tudtuk, hogy képesek vagyunk jobb eredményre. Most megmutattuk, hogy egy ilyen erős négyesből s tovább tudtunk jutni. Izland ellen nincs veszítenivalónk, de nyerni kell ott is. Az Eb mezőnye nagyon erős, nézzék meg Feröer, Svájc vagy Ausztria játékát. Nekünk nem kell számolgatni, ez megnyugvással tölt el mindenkit. Most csak Izlanddal kell foglalkozni. Most a védekezés, a kapusteljesítmény és a támadójáték alapozott meg mindent. Igazi csapatmunka volt ez."

Mérges a szerb sajtó

A szerb sajtó a tehetetlen sasok vergődéséről írt első kommentárjaiban. Ugyanakkor nemcsak a játékosokra, hanem az EHF-re is idegesek. Kiderült ugyanis, hogy a meccs előtt Bogdan Radivojević hányt, azaz nem tudott a pályára lépni. A szerb orvosok megpróbálták legalább a második félidőre olyan állapotba hozni, amellyel játszhatott volna, de ez nem jött össze. A szerbek ekkor az EHF-hez fordultak, hogy engedélyezzék a cserét (Radivojevics helyére Uroš Kojadinovicsot akarták behozni, de ezt elutasították.)

A szerbek azon is lamentáltak, hogy Lazar Kukics rengeteg hibával játszott. "Csalódott vagyok, mint az egész csapat. Vállalom a felelősséget ezért a vereségért, semmi sem valósult meg abból, amit elterveztünk. Nem voltak egyszerű megoldásaink, sokat kapkodtunk. Próbáltunk egyenlíteni, de a magyarok mindig jobbak voltak."

Hogyan tovább?

Hétfőn szünnap lesz a magyar csoportban az Európa-bajnokságon, kedden pedig Münchenben jön a C-csoport harmadik fordulója, amelyben először Montenegró és Szerbia csap össze. Majd 20.30-tól az Izland elleni meccse következik a magyaroknak. A magyar csapat már továbbjutott, Izland viszont ki is eshet és elbúcsúzhat az olimpiai álmaitól.