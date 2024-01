Megalázott, zokogó izlandiak, őrjöngő magyarok minden idők egyik legjobb kézimeccse után

Minden idők egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a magyar férfi kézilabda-válogatott kedden este Münchenben Izland ellen. A 33-25-re megnyert mérkőzés után a sápadt és zokogó izlandi játékosok adták meg a keretét annak a képnek, amelyen a tomboló-őrjöngő magyarok ünnepeltek. Bent vagyunk Európa legjobb 12 csapata között, de ezzel a játékkal még sokra mehetünk. A középdöntőben csütörtökön 15.30-kor kezdünk Ausztria ellen.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Münchenből.

Egészen elképesztő érzések tomboltak azokban az emberekben, akik olyan szerencsések voltak, hogy a helyszínen, élőben láthatták a magyar férfi kézilabda-válogatott csodás teljesítményét Izland ellen.

Kezdés Ausztria ellen Kedden késő este kialakult a magyar válogatott középdöntőbeli menetrendje. Ez a következőképpen fest.

2024. január 18. csütörtök, 15.30: Magyarország-Ausztria

2024. január 20. szombat, 18.00: Magyarország-Horvátország

2024. január 22. hétfő, 20.30: Magyarország-Németország

Az, hogy a magyar csapat így tudott játszani egy skandináv ellenféllel szemben, olyan tett, amire sokáig emlékezni fogunk. Olyan dolog történt Münchenben, amire nem volt ember, aki számítson.

Nagyon kemény meccsre számítottunk. Álmodoztunk a győzelemről, de arról nem, ami itt történt. Itt megint az egész csapat tette le a névjegyét. Bánhidi korai kiválása után érte is játszottunk, ez nem nyomott össze minket. Nyilván most az ember keresi a szavakat, de ezt megélni mindig nagyon jó. Ugyanolyan szerényen kell menni tovább, ahogy eddig. Csak ebben az esetben lehet nagyot álmodni, de az, ami most történik velünk, elmondhatatlan jó érzés" - mindezt Ancsin Gábor nyilatkozta az Origónak.

Rosta Miklós így vélekedett: "Keressük a szavakat arra, hogy mi történt velünk ezen az estén. Az biztos, hogy egy rendkívüli védekezést tudtunk feltenni a pályára, ezt fejeltük meg egy óriási kapusteljesítménnyel.

Kaptunk pár bosszantó gólt, de ez sem volt elég, hogy megtörjenek bennünket. Azt gondoltuk, hogy nyerünk, úgy voltunk vele, hogy verjük meg őket, ahogy csak tudjuk. Ebből a szemponból ez a 8 gól nagyon szép eredmény. Spanyolország kiesett, de figyeljünk oda nagyon mindenre. Ausztria lesz az első ellenfél, velük sem lesz könnyű, nagyon oda kell figyelni arra a meccsre is."

Lékai Máté 12 évvel ezelőtt részese volt annak az óriási győzelemnek Izland ellen, amely a londoni olimpia negyeddöntőjében született. Mégsem lehet ezt a mostani meccset azzal összevetni. "Ez egy fantasztikus meccs volt. A védekezésünk az egész meccsen nagyon jó volt, a második félidőben meg a támadójáték is felnőtt ehhez. Itt áll mellettem a fiatal Imre Bence, aki klasszisteljesítménnyel tette le névjegyét élete első világversenyén. Azért ebben is van valami megható dolog, bár tudjuk, hogy az ő családjából elég jó gének jönnek. (Imre Bence édesanyja Kökény Bea, a magyar női kézilabda-válogatott irányítója, édesapja pedig Imre Géza olimpai ezüstérmes vívó.) De mindenki mindent kiadott magából. Nem volt hibapont a játékban. Bánhidi Bence kiválása sem zavart meg minket. Ha egyesével megnézzük a játékosokat, lehet, hogy nem mi vagyunk a világ legjobbjai, de csapatként odaérhetünk bárhova. Nézze meg mindenki Rosta Miklós teljesítményét, aki tökéletesen pótolta Bánhidit. Most csak egyet tudunk mondani: mi mindent megteszünk."

Imre Bencéről mindenki csak szuperlativuszokban beszélt. "Fiatal vagyok, most kell a földön maradnom, de nem hiszem, hogy elszállnék.

Ez hihetetlen meccs volt, flow-ba került az egész csapat. Ritkán látni, hogy a világ legjobbjai ennyire küszködnének, az arcukra volt írva minden, azt sem tudták, hol vannak. Megnyertük a párharcokat, nagyon szép este volt ez. Most Ausztria jön, amely azért kiejtette a spanyolokat, erre nagyon oda kell figyelni."

Máthé Dominik: "Azt játszottuk, amit az edző kért, s mindenki láthatta, mire vagyunk képesek. Két ponttal megyünk be a középdöntőbe, ahol ugyanezt a teljesítményt szeretnénk folytatni. Négy nagyon nehéz meccs áll előttünk.

Szerintem senki sem számított arra, ami itt törént. Nekünk a védekezés az erősségünk, ezzel tudjuk felvenni a harcot a világgal. A piros lap sem zavarta össze a csapatot, nem volt kétséges, hogy túléljük ezt is. Hogy tartható-e ez a szint? Próbáljuk, de a terhelés óriási. Ami tőlünk telik, mindent megteszünk."

Hanusz Egon így vélekedett: "Ebbe a meccsbe is úgy mentünk bele, hogy nyerni akarunk, teljesen mindegy volt, hogy előtte már továbbjutottunk. Nem szabad elbizakodottá válni, most ez a legfontosabb. Mindenesetre aki ezt átélte, aligha felejti el. Ausztria jön, ez nagy meglepetés, de az a csapat, amelyik kiveri a spanyolokat, tud valamit. A titok pedig - ha van ilyen egyáltalán - az, hogy van csapatunk. Nem sok együttes vészelte volna át azt, hogy az egyik legjobbját a meccs elején piros lappal kiszórják, mi ezt is túléltük."

Az izlandi sajtó első kommentárjaiban nem rejti véka alá csalódottságát és döbbenetét. A meccs előtt több izlandi játékos is arról beszélt, hogy van egy mestertervük Bánhidi Bence kikapcsolására. Nos, ez a tervük tökéletesen bejött, szinte utaztak a magyar beállóra, s abban a rövid időben, amikor Bánhidi a pályán volt, folyamatosan keresték vele az ütközések lehetőségét, néha pedig provokálták őt. Ám a magyar csapat ezt a terhet is tökéletesen elviselte.

Elliði Snær Viðarsson, az izlandi válogatott játékosa a következőket mondta: "Óriási üresség van most bennünk. Mindent beleadunk a győzelem érdekében, de nem találtunk megoldást a magyarok ellen. Nehéz beszélni most arról az érzésről, amely bennem tombol. Most egy kicsit magunk alatt vagyunk, de ezt a botrányosan gyenge teljesítményt hamar el kell felejteni és új erővel nekimenni a középdöntőnek."

Savanyúnak, rossznak és szörnyűnek értékelik az izlandi újságírók azt, ami a csapatukkal Münchenben történt. A DV. című online lap egyenesen megalázónak nevezte a történteket. Az egykori válogatott kézilabdázó, Logi Geirsson nagyon keményem fogalmazott: Hová tűnt a csapatszellem? Hol vannak a harcosok?" Elmondása szerint annyira bosszantotta a meccs, hogy egy műanyag palackot akart a pályára dobni.

Viktor Gísli Hallgrímsson, az izlandi válogatott kapusa szörnyűnek nevezte a játékot. "Egyszerűen elfogadhatatlan az a teljesítmény, amit ezen az estén nyújtottunk. Szörnyű volt ezt átélni." Hozzá csatlakozott az izlandi szövetségi kapitány, Snorri Steinn Guðjónsson is. A második félidő rettenetes volt. Ilyet még nem éltem át. Kiábrándító, ami történt. Mindig azt halljuk, hogy mennyit fejlődtünk, aztán kapunk egy ilyen irtózatos pofont és csak sírunk."

