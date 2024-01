Ancsin Gábor: Úgy küzdöttünk, mintha ez lett volna az utolsó meccsünk

Az Izland elleni szenzációs, nyolc gólos győzelem utáni mámorban a magyar férfi kézilabda-válogatott két játékosa nyilatkozott a hibátlanul zárt Eb-csoportkör után.

Először is köszönjük a szurkolást, elképesztő hangulatot teremtettek a magyar szurkolók! Mindenki hozzátette a magáét, mindenki úgy küzdött, mintha ez lett volna az utolsó meccs. De, ami még fontos, és, amit Chema is mondott a meccs előtt: az Európa-bajnokság csak most kezdődik" - mondta Ancsin Gábor, a Tatabánya rutinos átlövője, aki már a kölni középdöntőre gondolva még hozzátett egy gondolatot az iméntiekhez.

Most kell nagyon észnél lenni, és azt a munkásruhát, amit felvettünk vinnünk kell magunkkal Kölnbe, ahol, ha továbbra is így küzdünk egymásért, elérhetjük a céljainkat.

Bánhidi Bence korai piros lapja után a megszokottnál is több feladat hárult beállóban Rosta Miklósra, aki azonban nem ijedt meg a helyzettől, és szinte hibátlan játékkal segítette a csapatot a fantasztikus győzelemhez.