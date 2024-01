Bravúros negyedik hellyel zárta a férfi vízilabda-Eb-t a fiatal magyar válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 12-7-re kikapott kedden az olasz csapattól a zágrábi bronzmérkőzésen, így negyedik helyen zárt a horvátországi Európa-bajnokságon.

A világbajnok, ezzel olimpiai kvótás magyar együttes javarészt fiatal tehetségekkel szerepelt a kontinensviadalon, így már az meglepetés volt, hogy csoportelsőként rögtön a nyolc közé jutott, ahol aztán az olimpiai bajnok szerbeket búcsúztatta ötméteresekkel. Az elődöntőben a 2022-es, spliti finálé "visszavágóján" a házigazda horvátok és a helyosztón a csoportkörben 10-5-re legyőzött olaszok ellen már nem sikerült újabb bravúrt elérni. Mindkét rivális végig vezetve diadalmaskodott.

A legutóbbi Eb-n ezüstérmes magyarok hetedik bronzmérkőzésükön másodszor szenvedtek vereséget, legutóbb erre éppen Zágrábban volt példa 12 évvel ezelőtt.

A Mladost uszodában 20.15-kor kezdődő horvát-spanyol finálé nemcsak az aranyéremről, hanem a párizsi olimpia kvótájáról is dönt.

A 3. helyért:

Olaszország-Magyarország 12-7 (4-1, 4-2, 2-1, 2-3)

gólszerzők: Echenique, Fondelli 3-3, Cannella 2, Di Somma, Renzuto Iodice, Presciutti, Velotto 1-1, illetve Vigvári Vi. 3, Tátrai 2, Burián, Nagy Á. 1-1

Varga Zsolt szövetségi kapitány ezúttal Szeghalmi Zsombor mellett betegség miatt Fekete Gergőt hagyta ki a 15 fős keretből, így Molnár Erik visszakerült a csapatba.

Az olaszok érezhetően komolyabban vették ezt az összecsapást, mint a múlt hétfői csoportmérkőzést, ugyanis a ráúszás után elhozták a labdát, és az első támadásukból felavatták Gyapjas kapuját, ráadásul rögtön ezt követően első emberelőnyüket is kihasználták, azaz hamar két góllal vezettek.

Eközben a magyarok elöl hiába kaptak három fórt, egyikből sem tudtak betalálni, mígnem a negyedikből Vigvári Vince szépített. Erre azonban az első meccsen pihentetett Di Somma válaszolt, majd egy újabb emberelőnyös olasz góllal először nőtt háromtalálatnyira a magyar hátrány.

A második negyed épp úgy kezdődött, ahogy az első: Echenique a jobb oldalról pattintott a rövid sarokba, majd azonnal következett a rivális újabb gólja, így alig kilenc perc után 6-1-et mutatott az eredményjelző. Ekkor ismét Vigvári Vince villant, majd Gyapjast váltó Bányainak is volt egy bravúros védése emberhátrányban, aztán Tátrai "pókhálózta ki" a bal felső sarkot távolról. Az újabb magyar fórnál Varga Zsolt időt kért, mert felcsillant a remény, hogy szorossá váljon az összecsapás.

Ennek ellenére Del Lungo védte Vigvári Vince próbálkozását, így a tarthatatlannak bizonyuló, argentin születésű Echenique és a nagyszünet előtt Velotti találata visszaállította az ötgólos különbséget.

Térfélcserét követően ezúttal sikerült kivédekezni az első olasz támadást, de a játékrész első gólja így is az olaszoké lett Cannella pattintott bombájával, amely a keresztlécről vágódott a magyar kapuba. Burián ugyan feliratkozott a góllövők közé, azonban ezt leszámítva elsősorban Bányai védéseinek köszönhetően nem nőtt tovább a különbség, mígnem Fondelli ötméteresével ezt a nyolc percet is megnyerték az olaszok.

A negyedik, utolsó felvonás is két olasz góllal indult. A betegséghullám miatt az egész meccsen erőtlennek tűnő magyarok ekkorra már elvesztették a hitüket és lelkesedésüket, többnyire csak Vigvári Vince és Tátrai mert próbálkozni, de ők is rossz hatásfokkal lőttek - előbbi azonban harmadszor is betalált -, így esély sem volt az eredmény kozmetikázására. A meccs utolsó két gólját Tátrai és Nagy Ádám lőtte, így végül 12-7-re maradt alul a tapasztalatlan és tartalékos magyar válogatott.