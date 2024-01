Ausztria ellen folytatódhat a magyar kézilabda-őrület

München után Kölnben folytatja szereplését az eddig veretlen, 100 százalékos teljesítményt nyújtó magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon. A mieink csütörtökön délután Ausztria ellen játszanak a középdöntő első fordulójában.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

Münchenből Kölnbe érkeztek a magyarok

Ötórás utazás után, viszonylag simán, vonattal érkezett meg Münchenből Kölnbe a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely ennek a tornának az egyik meglepetéscsapata - pozitív értelemben. (A negatív Norvégia, de róluk most nem esik szó.)

Csak azért nem írhatjuk le, hogy az egész Európa-bajnokság legnagyobb szenzációját okoztuk eddig, mert a csütörtöki ellenfél, Ausztria még jobban beledurrantott a grízes lisztbe azzal, hogy Spanyolországot kiejtve bejutott a középdöntőbe. Nem sok híja volt, hogy ne így történjen meg, mert a spanyolok pár másodpercre voltak a továbbjutástól és Ausztria kiejtésétől. Végül azonban nem így történtek a dolgok.

Észnél kell lennünk Ausztria ellen

A magyar csapat szerdán öt órán át vonatozott Münchenből Kölnbe. A városban hatalmas havazás köszöntötte az ide érkezőket, a híres kölni dóm is fehérbe öltözött. A mieink szerdán este edzést is tartottak a csütörtöki meccs előtt.

Máthé Domink még Münchenben azt fejtegette, hogy nem lehet megelégedni azzal, ami eddig történt. "A magyar szövetség az első tíz közé jutást tűzte ki célul a csapat elé. Na de ki az, aki ezzel megelégedne? Kimondom, bár sokan talán még nem hisznek ebben: a négy közé szeretnénk jutni a csapattal. Annak van meg az igazi varázsa, és mindent meg is fogunk tenni ennek az érdekében. Azért jó játszani, hogy álmodozzunk, nem azért, hogy a tizedikek legyünk. Ha a középdöntőben az első két meccset - Ausztria és Horvátország ellen - hozzuk, bármi megtörténhet."

Bátor szavak, de az Izland elleni teljesítményt látva ez egyáltalán nem lehetetlen küldetés. Máthé Dominik így folytatta: "Az első meccsem nem úgy sikerült, de a csapat, az edzők és a családom is sokat segítettek, ezért köszönet jár. Mi a védekezéssel tudunk nyerni, ha megvan a megfelelő kapusteljesítmény ehhez. Aki a középdöntőben van, nem véletlenül van itt. Nagyon jó csapat az osztrák. Döntetlent játszottak a spanyolokkal és a horvátokkal. Kellenek a gyors indításos gólok, ki kell építeni azt az előnyt, amivel meg tudjuk nyerni a meccset."

Az Izland elleni meccsen kiállított Bánhidi Bence rá tudott pihenni a csütörtöki összecsapásra. A szeged beállós így beszélt: "Tudtam egyet fújni, de nem így terveztem. Ebben a sportágban mindig benne van a piros lapos kiállítás lehetősége. Nagyon jó volt, ahogy a csapat nem zuhant össze. Kicsit mást kellett játszanunk, a kétirányítós játék is jól ment Izland ellen, van még pár taktikai fegyverünk. Csak az osztrákokkal foglalkozunk. Ez lesz a középdöntő legfontosabb meccse. Úgyhogy senki sem beszél a távlati tervekről. Itt, ezen a szinten már nincsenek gyenge csapatok."

Szintén bizakodóan beszélt a csütörtöki meccs előtt Ligetvári Patrik. "Örülök, hogy eddig így meneteltünk, nekem is volt egy-egy szép gólom. Az Izland elleni meccset nehéz feldolgozni. Ezt kell megtartani, mert ilyenkor szokott egy-egy gyengébb teljesítmény előjönni. Ez most nem történhet meg. Az osztrákok most nagyon erősek, elkapták a fonalat, kiválóan védekeznek, oda kell figyelni rájuk. Itt, ebben a középdöntőben van a hazai pályán játszó német csapat és a végső győzelemre is esélyes francia. Nagy meccsek lesznek, de talán mi is okozhatunk meglepetést."

Az osztrák sajtó is keresi a siker okát

Hogy pontosan mi játszódik le most az osztrák csapattal, arról a korábbi csapatkapitány, a magyar Szilágyi Viktor nyilatkozott. A 45 éves exkézilabdázó, aki 201-szer szerepelt az osztrák nemzeti csapatban, úgy vélte, a mese itt még nem ért véget. Sőt, most kezdődik majd igazán.

Történelminek mondható Ausztria eddigi szereplése ezen az Európa-bajnokságon. Elsöprő volt, amit a csapat az első három meccsen bemutatott.

Ausztria eddigi meccsei az Európa-bajnokságon Ausztria-Románia 31-24

Horvátország-Ausztria 28-28

Hihetetlen, hogy a csapat hogyan fejlődött, és milyen lendületbe jöttek. A védekezésben a szív, a szenvedély és az ész dominált. Ami veszélyes, hogy a csapat eddig nyolc-kilenc játékossal menetelt. Ez nagyszerű, de remélem, lesz elég erőnk a következő meccsekre is. Az eufória megvan, az eddigi szereplés miatt. Most már csak az erőt kellene tartalékolni megfelelően.

Az osztrák csapat kulcsjátékosa, az ukrán származású és a németországi Kielben játszó Nikola Bilyk, aki az eddigi három meccsen 18 gólt dobott. Az ő semlegesítése lesz az egyik nagyon fontos feladat a csütörtök délutáni meccsen, amely 15.30-kor kezdődik.

Ám mindenkit óva intenék attól, hogy egy kézlegyintéssel intézzük el Ausztriát. A csapat most tényleg elképesztő flowba került, még az osztrák játékosok is keresik ennek az okát. A sajtó azt írta, hogy az osztrák csapat különösen szereti a 7 a 6 elleni játék alkalmazását, és ezzel lepte meg a horvát és a spanyol együttest. Éppen ezért jó lesz vigyázni. Ugyanakkor képességekben Ausztria nem vethető össze Izlanddal, mert a skandináv csapat sokkal erősebb, a magyarok mégis simán tudtak nyerni ellenük. Ausztriában a kézilabda peremsportnak számít. Ez akkor is így volt, mikor a bécsi Hypo női csapata éveken át uralta az európai kupaküzdelmeket, és sorozatban nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa Kupáját.

Éppen ezért van az, hogy most az osztrák sajtó is hüledezve ír minderről. Azt fejtegetik, hogy a labdarúgást leszámítva a csapatsportágakat tekintve az, ami most történik, világszenzáció.

A 41 éves Konrad Wilczynski korábban 141 alkalommal lépett pályára az osztrák nemzeti csapatban. Ő így beszélt: "Alapvetően két olyan meccs után, mint amit a horvátok és a spanyolok ellen játszottunk, bármire képesek lehetünk. Azonban nem szabad megelégedni azzal, ami eddig történt. Éhesnek kell lenni a sikerre, miközben a fizikai terhelés egyre nagyobb. Arról senki se álmodozzon, hogy Ausztria a négy közé jut, de 2-3 pontot még el lehet csípni a középdöntőben is."

Az osztrákok sikeréhez még egy mondat: 2020-ban Ausztria rendezte meg a férfi Európa-bajnokság egyik csoportját és középdöntőjét. Ezen a tornán Ausztria a 8. helyen végzett. Most ezt szeretnék felülmúlni, hiszen azóta semmilyen komoly eredményt nem tudtak elérni.

Fejreállt a nagy favorit Norvégiát a torna előtt sokan az egész Eb egyik legnagyobb esélyesének könyvelték el. Sokan úgy vélték, hogy az északi csapat akár az egész tornát megnyerheti. Nos, ami eddig a norvégokkal történik, az elképesztő. Szerdán a középdöntőben a portugálok simán verték őket, korábban a csoportban döntetlent játszottak és kikaptak a szlovénoktól.

A norvég sajtó döbbenten áll a történtek előtt. Az elkeseredett kommentárok szerint a norvég csapat annyira gyenge, hogy bárkitől kikaphat. A vészjelzés azért indokolt, mert az északiak márciusban olimpiai selejtezőt játszanak, addigra pedig meg kell találni a kudarc okait. A VG című lap azt írta, hogy megalázták az országot és sürgős intézkedésre van szükség. A lap azt írta, hogy az Eb után azonnal ki kell rúgni Jonas Wille szövetségi kapitányt, aki alkalmatlan a feladata ellátására.

Portugál bírók a magyar meccsen

A Magyarország-Ausztria férfi kézilabda Európa-bajnoki középdöntő csütörtökön 15.30-kor kezdődik Kölnben. A meccset portugál bírók vezetik. A középdöntőben a németek az izlandiakkal, a franciák a horvátokkal játszanak.